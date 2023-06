Dijon, le temps de la digestion

On ne va pas refaire l’historique complet des multiples raisons qui ont conduit le DFCO en National le 2 juin dernier, après une défaite au Havre (0-1), deux ans après une première relégation en Ligue 2. Pascal Dupraz, nommé le 2 avril dernier à neuf journées de la fin du championnat, alors que le DFCO comptait sept points de retard sur le premier non relégable, a failli réussi son coup. Mais après une série de quatre victoires et trois nuls, les Dijonnais avaient buté face au Paris FC (1-1), une semaine avant leur voyage en Normandie, et rendu l’opération maintien beaucoup plus aléatoire.

À Dijon, que ce soit en interne, dans l’environnement proche du club ou parmi les supporters, nombreux sont ceux qui ne comprennent toujours pas l’entêtement d’Olivier Delcourt, le président du DFCO, à maintenir coûte que coûte Omar Daf, alors que le technicien sénégalais, dont les compétences ne sont certes pas remises en cause, n’avait plus de leviers pour sortir son équipe de l’ornière. « Cela reste un mystère. Pourtant, tout le monde avait compris que Daf n’y arriverait pas. Mais Delcourt croyait en son coach, qui lui disait que ça allait s’arranger. Il s’est un peu laissé endormir, il pensait qu’il ne pouvait rien arriver de grave, que Dijon allait se maintenir. Il fallait changer d’entraîneur plus tôt, il y a eu des occasions pour le faire », explique une source. Le licenciement de Daf et de son staff, sous contrat jusqu’au 30 juin 2024, se chiffre à environ 500 000 euros, mais ce n’est pas grand-chose par rapport au coût global de la sanction sportive intervenue le 2 juin dernier dans un stade Océane fêtant le retour du HAC dans l’élite.

Delcourt veut passer la main

Aujourd’hui, le président Delcourt se retrouve avec une relégation en National sur les bras et de nombreuses interrogations face à lui, alors qu’il visait l’accession en Ligue 1, assis sur un budget de 21 millions d’euros. Pascal Dupraz, en fin de contrat le 30 juin, ne restera probablement pas et il lui faudra trouver un entraîneur rapidement. L’effectif va évidemment beaucoup changer, puisque de nombreux joueurs, qui ne doivent pas oublier qu’ils sont très largement responsables, à quelques exceptions près, de ce désastre, n’ont aucune envie d’aller jouer en National. Le président dijonnais, en poste depuis 2012 – « Onze ans de présidence, ça use son homme » – a certes commis des erreurs dans le domaine sportif. Mais il a structuré le club en le dotant d’un complexe ultramoderne comprenant centre d’entraînement, de formation et locaux administratifs pour 24 millions d’euros – dont 15 millions d’euros à rembourser –, et a parfois injecté son propre argent quand c’était nécessaire. Aujourd’hui, le chef d’entreprise ne cache plus ses intentions. « Il y a des repreneurs qui sont intéressés. J’ai mandaté un cabinet (Sport Value) pour étudier les différentes propositions, qui viennent de France, mais également de l’étranger (États-Unis, selon nos informations). Je pense qu’il est temps pour moi de passer la main, même si, en cas de vente, je serai disponible pour assurer la transition. »

Il est difficile d’avancer un chiffre, mais on peut estimer la valeur du club à 7 ou 8 millions d’euros, au maximum.

Évidemment, le dirigeant bourguignon sera attentif au profil de l’éventuel repreneur, une opération également supervisée par la municipalité. François Rebsamen, le maire de Dijon, est régulièrement tenu informé de l’avancée du dossier, qui prendra forcément un peu de temps, et aura son mot à dire. Il y a quelques mois, le club anglais de Newcastle United, désormais détenu par le Fonds d’investissement public d’Arabie saoudite, s’était positionné, mais le dirigeant côte-d’orien n’avait pas donné suite. Delcourt, qui n’a logiquement pas voulu citer les noms des repreneurs ou investisseurs potentiels, sait qu’un club professionnel de National a nettement moins de valeur qu’en Ligue 2. « Il est difficile d’avancer un chiffre, mais on peut l’estimer à 7 ou 8 millions d’euros, au maximum », ajoute une autre source. Le DFCO va certes bénéficier d’une aide à la descente en National, mais il devra supporter ses coûts de fonctionnement déjà élevés, avec beaucoup moins de ressources, avec des droits télé quasi inexistants et des recettes guichets en baisse. Le National, pour lequel nos si brillantes instances (FFF et LFP) rivalisent d’ingéniosité afin de le rendre quasiment anonyme – elles devraient jeter un œil à la Division 3 anglaise pour trouver des solutions – et bien aidées par des médias nationaux qui, presque tous, s’en désintéressent ostensiblement, est à la fois un piège sportif et un gouffre financier. Les exemples ne manquent pas entre Nancy, Sedan ou Châteauroux, tous dans la tourmente. Même si certains sponsors historiques ont assuré à Delcourt qu’ils ne lâcheront pas le club, tout le monde, à Dijon, a bien compris que le DFCO avait besoin de nouveaux investisseurs. Et d’un nouveau projet pour l’avenir.

Une réserve technique déposée par Dijon après le match au Havre