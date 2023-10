L'Écosse à effet

Orphelins du XV de France, les amateurs de ballon ovale pourront se consoler ce mardi avec une rencontre qui sent bon le tournoi des Six Nations. À Villeneuve-d’Ascq, l’équipe de France de Didier Deschamps compte bien reconquérir le cœur d’un pays qui battait depuis de longues semaines pour celle de Fabien Galthié. En face, les footballeurs écossais avancent aussi dans l’ombre des rugbymen, mais sont tout près de s’en émanciper. Dimanche, les joueurs de Steve Clarke ont profité de la victoire de l’Espagne sur la Norvège (0-1) pour se qualifier à l’Euro 2024. Ils peuvent ainsi aborder le match contre les Bleus, puis les deux derniers des éliminatoires en Géorgie et face à la Norvège en novembre prochain, avec l’esprit serein.

Un jeu « un peu dégueulasse »

Jusqu’à présent, il faut dire qu’Andrew Robertson et ses coéquipiers n’ont, pour autant, jamais vraiment subi la pression. Annoncée outsider avec la Norvège d’un groupe qui devait être logiquement dominé par l’Espagne, l’Écosse a longtemps fait la course en tête. Cela grâce notamment à un succès de prestige contre la Roja (2-0) en mars dernier. De quoi largement agacer Rodri, plus adepte du tiki taka que du kick and rush : « C’est leur façon de jouer, il faut la respecter, mais franchement, c’est un peu dégueulasse. » Dans une ambiance survoltée à Hampden Park, les coéquipiers du Citizen avaient été pris dans la lessiveuse adverse. « Contre l’Espagne, les Écossais ont été très physiques, très agressifs et joueront toujours comme ça quand il le faudra », explique Jamie Borthwick, journaliste pour la chaîne de télévision STV qui préfère prévenir les Français.

Le 5-4-1 de Steve Clarke n’est peut-être pas le plus sexy d’Europe, mais, sous les ordres de l’ancien défenseur de Chelsea arrivé sur le banc écossais en 2019, tout est bien plus huilé qu’auparavant. « Il a apporté de la solidarité, de la cohésion et de la force mentale, note le suiveur assidu de l’équipe nationale. Il y a maintenant une maîtrise du plan de jeu et une unité qui emmène les joueurs à se sacrifier les uns pour les autres. » Repositionné ailier droit, Scott McTominay est le symbole de la réussite écossaise puisqu’avec six buts, il a tout simplement autant marqué que Kylian Mbappé durant les éliminatoires à l’Euro 2024. À l’image du milieu en manque de temps de jeu à Manchester United, tous les membres de la sélection retrouvent un second souffle lors des trêves internationales. Ainsi, Callum McGregor se révèle indispensable au milieu, Andrew Robertson affiche enfin le même niveau qu’en club, au même titre que Kieran Tierney.

Une bonne santé globale

Laissées au placard depuis la Coupe du monde 1998, les cornemuses commençaient à prendre la poussière jusqu’à l’arrivée de Steve Clarke. Depuis 2021 et donc le retour des Scottishs dans les phases finales des compétitions internationales, elles sont de nouveau de sortie et peuvent claironner puisque la Tartan Army n’a perdu que 6 matchs sur 24. D’ores et déjà qualifiés pour le prochain Euro, les Écossais vont disputer la compétition pour la deuxième fois consécutive. Après la relative désillusion de l’Euro 2021, terminé à la dernière place du groupe, le sélectionneur s’était montré lucide : « Nous verrons ce que nous pouvons améliorer à l’avenir. Nous veillerons à ce qu’il ne faille pas attendre de nouveau 23 ans avant de participer à une prochaine grande compétition. » L’échec aux éliminatoires du dernier Mondial a été effacé sans traîner par cette réponse pour rallier l’Allemagne l’été prochain. Une qualification « phénoménale » pour le coach et « significative » pour Jamie Borthwick. « C’est la confirmation que 2021 n’était pas un coup de chance et que l’Écosse est en train de se refaire un nom dans le football international après 30 ans de performances en chute libre », indique le journaliste.

Derrière l’équipe nationale, c’est en effet tout le football écossais qui se porte à merveille. La structure féminine vient d’intégrer les rangs professionnels de la Ligue, de jeunes Three Lions décident même de quitter l’Angleterre pour porter le maillot écossais, comme le portier Angus Gunn, et la politique de formation commence à porter ses fruits dans l’équipe fanion. Afin de faire progresser les hommes de Steve Clarke, la Fédération a décidé de croiser le fer avec des mastodontes européens. Avant la France, l’Écosse a déjà affronté les Pays-Bas, la Turquie ou encore l’Angleterre. « Ça constitue une expérience inestimable en vue de l’année prochaine, précise Jamie Borthwick. La Tartan Army rêve d’un long parcours en Allemagne comme le Pays de Galles en 2016. » Mais pour ça, il faudra avoir plus de chance au tirage au sort que leurs compatriotes rugbymen.

