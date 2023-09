Clermont réduit le PSG au silence

Clermont Foot 0-0 Paris Saint-Germain

Après la démonstration qu’il a infligé à l’OM le week-end dernier au Parc des Princes (3-0), Luis Enrique décidait de réaligner son quatuor offensif Mbappé-Barcola-Kolo Muani-Dembélé à Clermont, ce samedi. Sauf qu’au milieu, le tandem Fabián Ruiz-Vitinha n’est pas le duo Zaïre-Emery-Ugarte. Résultat : le PSG a été moins flamboyant et a buté sur une équipe auvergnate très bien en place. Les locaux ont pu compter sur un excellent Mory Diaw, qui a repoussé les assauts des 4 Fantastiques, ainsi que sur les appels incessants d’Allevinah, Cham et Konaté pour embêter la défense francilienne.

Du feu de Diaw

Luis Enrique a eu beau sortir l’armada offensive, ce sont les Clermontois qui font passer un premier frisson dans la défense parisienne… bien aidée par ses attaquants. C’est Jim Allevinah qui profite des espaces dans le dos d’Achraf Hakimi pour déborder et adresser un centre vers Cheick Oumar Konaté mais celui-ci est repris par Bradley Barcola (10e), bien sérieux défensivement lors de ce premier acte. Le PSG met quelques minutes pour se montrer, et attend le premier démarrage de Kylian Mbappé pour apeurer le semi-démoli Gabriel-Montpied. Le capitaine des Bleus s’échappe côté gauche puis centre en retrait vers Ousmane Dembélé, dont le plat du pied est détourné du bout du gant par Mory Diaw (19e).

Mbappé puis Randal Kolo Muani redonnent l’occasion au gardien formé au PSG de briller, même si l’ancien Nantais aurait pu mieux faire et ouvrir le score à la demi-heure de jeu. Encore décevant pendant ces 45 premières minutes, Dembélé est servi royalement par Vitinha, qui lui adresse une belle transversale dans la surface, mais la recrue estivale manque sa reprise et laisse Diaw prendre un peu plus confiance (40e). Dès le retour des vestiaires, Gianluigi Donnarumma vole la vedette à son confrère auvergnat en empêchant Shamar Nicholson puis Yohan Magnin d’ouvrir le score à bout portant, au prix d’une extraordinaire double parade (46e).

⏹️ 90' 𝐂'𝐞𝐬𝐭 𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐞́ ! Clermont décroche un nul plus que mérité face au @PSG_inside ! Bravo les gars, nous sommes fiers de vous ⚔🔴🔵 🌋 0️⃣ – 0️⃣ 🔴🔵 #CF63PSG pic.twitter.com/Jgsr7d6iN2 — Clermont Foot 63 (@ClermontFoot) September 30, 2023

Dans la foulée, la frappe de Dembélé à l’entrée de la surface est détournée par la défense et file juste au-dessus de la cage des locaux (47e). Si les Clermontois exploitent à fond leurs transitions, les Parisiens contrent les contres du CF63, à l’image du débordement de Dembélé conclu par une frappe sur le poteau de Mbappé, juste après une occasion de Konaté (52e). Le match se remet dans la dynamique de la première mi-temps dès l’heure de jeu. Les occasions parisiennes en moins. Jusqu’à la 81e minute et la superbe combinaison entre Kolo Muani et Mbappé, à l’issue de laquelle RKM sert Ramos, seul dans la surface. Le Portugais met Diaw sur les fesses mais son piqué n’est pas assez bien réalisé et le portier parvient à détourner le ballon. Diaw dégoût une dernière fois Danilo (90+1e), et permet aux siens de préserver un point bien mérité.

Clermont Foot (3-5-2) : Diaw – Seidu, Pelmard, Caufriez – Konaté, Gonalons (Rashani, 69e), Magnin (Keïta, 90+2e), Gastien, Allevinah (Zeffane, 84e) – Cham (Boutobba, 84e), Nicholson. Entraîneur : Pascal Gastien.

Paris Saint-Germain (3-4-3) : Donnarumma – Danilo, Škriniar, Marquinhos – Hakimi, Ruiz, Vitinha (Zaïre-Emery, 64e), Barcola (Ramos, 64e) – Dembélé, Kolo Muani, Mbappé. Entraîneur : Luis Enrique.

