Le récap du jour : Tartan tartée

Du saxophone, des Teutons qui galèrent face aux Suisses, et des Hongrois qui viennent briser les espoirs écossais à la toute dernière seconde : l'ultime journée de la phase de poules démarre bien. Voici tout ce qu’il s’est passé ce dimanche 23 juin, à l’Euro et en dehors.

Top Spiel

Pour ce premier jour des troisièmes matchs de poules, il ne fallait pas avoir envie d’aller au lit trop tôt, car tout s’est joué dans les derniers instants lors des deux rencontres du jour. Si la Suisse a longtemps mené au score face à l’Allemagne grâce à une réalisation de l’intenable Dan Ndoye, tout en proposant une partie d’une grande solidité, elle a fini par s’effondrer dans le temps additionnel sur un coup de tête de Niclas Füllkrug, buteur pour la deuxième fois de la compétition (1-1). C’était en revanche beaucoup moins plaisant à suivre entre l’Écosse et la Hongrie, jusqu’au temps additionnel, là aussi, où les espaces se sont ouverts, et où Kevin Csoboth a profité d’une défense écossaise éreintée pour inscrire le seul but du match au bout de la nuit (0-1). Les Écossais sont dehors, les Hongrois doivent attendre la fin des poules pour savoir s’ils feront partie ou non des meilleurs troisièmes…

Il a déjà gagné sa place pour l’équipe type : Kevin Csoboth

Entré à la 86e minute, il est celui qui a rallumé le feu hongrois, quelque peu éteint ce dimanche soir à Stuttgart. Après avoir trouvé le poteau à la 90e+1, Kevin Csoboth s’est offert une ultime action historique : alors que les Écossais bénéficiaient d’un dernier corner, il s’est rapidement projeté en attaque. Une initiative récompensée puisque c’est lui qui a a offert la victoire aux siens (0-1) en concluant ce contre à la 90e+10 minute, le but le plus tardif de l’histoire de l’Euro (hors prolongation). Le joueur d’Újpest a même célébré en tendant le maillot de Barnabás Varga, victime d’une grave blessure quelques minutes plus tôt. La classe.

Fan zone : Sax friend

Oui, les Allemands savent aussi mettre le feux dans les tribunes ! En tout cas, avant d’entrer au stade. Andre Schnura, à l’aide de son saxophone électronique, ambiance tout le monde depuis le début de la compétition en reprenant des tubes mythiques. Il s’est fait la spécialité de reprendre l’iconique « Samba de Janeiro », de Bellini. On ne sait pas si c’est lui, ou Jamal Musiala le meilleur joueur allemand pour l’instant.

Saxophone man has been the real player of the tournament. #EURO2024 pic.twitter.com/yYEHV3O4bT — Euro 24 Hub (@Euro24Hub) June 23, 2024

La stat pas piquée des Teutons : 18

Malgré une qualification pour les huitièmes déjà assurée dès la fin du deuxième match, Julian Nagelsmann n’a pas souhaité faire reposer ses cadres au coup d’envoi face à la Suisse ce dimanche. Ce qui a ainsi permis à Manuel Neuer de démarrer un 18e match dans un Euro, et de devenir, au passage, le gardien le plus capé de l’histoire de la compétition. Il met dans le rétro quelques petits noms, tels que Gianluigi Buffon (17 matchs) ou encore Edwin Van der Sar (16 matchs).

18 – Manuel Neuer 🇩🇪 va disputer son 18e match à l'EURO, devenant le gardien le plus capé de l'histoire de la compétition (Gianluigi Buffon 2e avec 17). Légende. pic.twitter.com/O3H5x1XViE — OptaJean (@OptaJean) June 23, 2024

Dites « Käse » : effroi dans le dos

Si la Hongrie a fini sa soirée dans la liesse après l’avoir emporté dans les dernières secondes contre l’Écosse, elle est aussi passée par la stupeur quelques minutes plus tôt. Après une collision avec le gardien Angus Gunn, Barnabás Varga s’est effondré de manière très inquiétante, restant ensuite plusieurs minutes au sol. Le staff médical est arrivé, les bâches ont été déployées, mais heureusement, le drame a été évité.

De l’autre côté du mur :

Samedi, c’était Juliette Labous. Ce dimanche, c’est Paul Lapeira qui a raflé la course en ligne du championnat de France de cyclisme sur route, et qui revêtira le superbe maillot tricolore pendant un an. Le local de l’étape a réglé au sprint ses deux compagnons d’échappée, Julien Bernard et Thomas Gachignard, pour s’imposer sur le circuit de Saint-Martin-de-Landelles (Manche). Comme disent les présentateurs de JT, l’actualité c’est aussi les élections législatives anticipées. À une semaine du premier tour, Emmanuel Macron s’est adressé aux Français dans une lettre publiée par plusieurs journaux régionaux. Il y a notamment écarté toute possibilité de démission en cas défaite à l’issue du scrutin : « Vous pouvez me faire confiance pour agir jusqu’en mai 2027 comme votre Président ». Deschamps aussi, il peut se prolonger tout seul, s’il veut.

Französische Qualität :

Pendant que les Bleus montraient toute leur maladresse devant le but à l’entraînement, où Eduardo Camavinga était le seul absent, un match d’un autre monde avait lieu au Hermann-Löns-Stadion, le temple du SC Aleviten Paderborn. Les joueurs du club qui accueille des réfugiés ont reçu des supporters français (la bâche des Irrésistibles français était même présente) dans une belle ambiance fraternelle. Le club allemand a ainsi offert un paon (un faux, hein), symbole de la ville, quand les amoureux du coq avaient ramené des écharpes bleu-blanc-rouge à leurs homologues. Au menu : un match de foot avec des équipes mélangées, un barbecue avec de la saucisse et des bières pour préparer Suisse-Allemagne de la meilleure des manières. Seul bémol : le pauvre Guillaume, maillot du Sénégal sur le dos, a entendu un « crac » après à peine deux minutes de jeu. C’était la cheville, a priori, et une ambulance a dû venir le chercher. Devinez quoi : c’était déjà lui qui s’était fait assommer par un tir de Mbappé au Qatar. Le poissard ultime.

La Dégaine du jour, avec Dégaine

Flocage ou pas flocage ? Il existe deux écoles, et chacun aura sa petite préférence. Il existe même une troisième école, celles des flocages déjantés, qu’il faut savoir maîtriser à la perfection, au risque de passer pour le ringard de service. Ce dimanche, à Cologne, un supporter écossais est venu se ranger gentiment dans la troisième école en exhibant sa petite trouvaille, conçue sur mesure pour faire passer John McGinn peut-être un peu plus beau qu’il ne l’est vraiment…

Revivez Suisse-Allemagne (1-1)