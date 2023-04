Laporte d'à côté

« Après une averse, un arc-en-ciel ; après une tempête, le calme ; après une fin, un nouveau commencement. » C’est par cet énigmatique proverbe qu’Aymeric Laporte a agité les réseaux sociaux mercredi dernier. Le défenseur central a publié une story Instagram, se filmant dans sa voiture avec cet adage espagnol en guise de légende. Agitant sa tête au rythme de la chanson d’amour Beso, de l’Espagnole Rosalía et du Portoricain Rauw Alejandro, le natif d’Agen a semble-t-il voulu faire passer un message. Dans ce pays où certains ont longtemps cru qu’il s’appelait Éric (dites « I’m Eric Laporte » à haute voix et vous comprendrez), le temps des badineries semble révolu.

🤔 La dernière story de Laporte 💬"Après la pluie, un arc-en-ciel; après l'orage, le calme ; et après une fin un nouveau début" 🔙 Retour aux sources pour le défenseur franco-espagnol ?#LigaFr @AthleticClub_FR pic.twitter.com/YfAq1YR3BH — Foot en Espagne (@FootEnEspagne) April 12, 2023

Saison blanche et dents qui grincent

S’il a eu besoin d’une période d’adaptation pour passer, en janvier 2018, de la pluie basque à la pluie anglaise, Aymeric Laporte a rapidement trouvé le moyen de se faire apprécier de ses nouveaux supporters. Après deux saisons à disputer une quinzaine de matchs par an, il redevient titulaire pendant l’exercice 2021-2022. Jusqu’à ce qu’une opération du genou vienne compliquer les choses à l’été dernier, comme ce fut déjà le cas en septembre 2019. Absent des terrains pendant les huit premières journées de Premier League, Aymeric Laporte a été surclassé par Rúben Dias, John Stones, Nathan Aké et Manuel Akanji dans la hiérarchie des centraux. Peu importe le système mis en place par Pep Guardiola, l’international espagnol doit se résoudre à chauffer le banc. Depuis la Coupe du monde, l’entraîneur a opté pour une défense à trois centraux dans laquelle Laporte n’a pas même une place.

La seule manière pour Laporte de revenir dans le dispositif serait de remplacer Rúben Dias, mais le Portugais est aussi remarquable que Nathan Aké cette saison. Alex Brotherton

Il n’a commencé que sept matchs du championnat cette saison. « La situation de Laporte est bien étrange », embraye d’emblée Alex Brotherton, journaliste indépendant basé à Manchester. Il précise que la charnière centrale de City « fonctionne par cycles » et qu’Aymeric Laporte aurait dû retrouver sa place dès son retour de blessure. « Il est très bon balle au pied tout en étant un élément non négligeable de la création offensive », complimente Alex Brotherton. Un avis que ne semble plus partager Pep Guardiola. « La seule manière pour Laporte de revenir dans le dispositif serait de remplacer Rúben Dias, mais le Portugais est aussi remarquable que Nathan Aké cette saison », analyse l’ancien rédacteur du Manchester Evening News, ajoutant que la voie semble vraiment être bouchée pour Aymeric.

On en revient donc à sa story publiée mi-avril. « Sur les réseaux sociaux, Aymeric Laporte fait allusion à un départ de Manchester City », peut-on lire sur le site du Sun. Un joueur en recherche d’attention et une opportunité qui ne vient pas. Certains ont changé de sélection nationale pour moins que ça. D’autant que Pep Guardiola a déjà pointé les « visages grincheux » de son effectif, et qu’Aymeric était visé dès janvier dernier. « Je ne dis pas qu’il a une mauvaise attitude, recontextualise Alex Brotherton, mais Laporte a été insatisfait par le passé et fait partie de ceux ayant déjà voulu quitter le club à l’été 2021. » Le journaliste sportif précise enfin que « Guardiola a donné du temps de jeu à ceux qui correspondent à son nouveau système, mais qui ont également le meilleur comportement. » Vendredi soir, à la veille de la réception de Leicester, Aymeric Laporte fait une nouvelle allusion à sa situation. Il publie une photo le montrant le visage fermé, s’entraînant sous un temps aussi pluvieux que son mood. Le lendemain, il participera aux 90 minutes d’une victoire par 3-1, pendant laquelle il a notamment réussi 97 % de ses passes. Laporte a depuis supprimé cette légende Instagram, la remplaçant finalement par une émoticône souriant.

Post Instagram Voir sur instagram.com

Toujours dans le cœur des Zuri-gorriak

Ce « nouveau commencement » évoqué par Aymeric Laporte serait-il plutôt un nouveau recommencement ? C’est en tout cas ce qu’imaginent, imperturbables, les supporters de l’Athletic. Premier joueur de nationalité française à porter la tunique rouge et blanc depuis Bixente Lizarazu en 1997, le défenseur a laissé une remarquable empreinte dans la cité portuaire. 222 matchs, dix buts, six passes décisives et une Supercopa remportée en 2015 contre le Barça. C’est aussi à Bilbao que le central a fait connaître sa célébration inspirée de la Tektonik. Proche des supporters, mouillant le maillot (peut-être moins dans les mois précédant son départ, certes) et avec du caractère, Aymeric Laporte a montré que son nom à la consonance tout sauf basque ne l’empêchait pas d’être l’un des chouchous de San Mamés.

Son retour ne serait possible qu’à condition d’un départ d’Iñigo Martinez. Une coïncidence surprenante. Arrivé en début d’année 2018 comme remplaçant d’urgence du Français, l’ancien de la Real Sociedad est désormais pressenti en terres catalanes. Jeudi dernier, le média Relevo a même assuré qu’il a passé sa visite médicale avec le FC Barcelone et y signera librement jusqu’en juin 2025. Le salaire d’Iñigo Martinez en moins, l’Athletic pourrait se permettre de reprendre celui qu’il a formé à partir de 2010. Reste à savoir si Manchester City compte rompre à l’amiable le contrat d’Aymeric Laporte ou si la direction du club anglais ambitionne de récupérer une partie de ses 65 millions déboursés il y a cinq ans. L’international espagnol a d’ailleurs lui aussi été annoncé du côté du Barça. Xavi se serait cependant tourné vers Iñigo Martinez, qui présente l’avantage non négligeable d’être libre dès l’été, au contraire d’Aymeric qui est encore sous contrat pour les deux prochaines saisons. « La politique de Guardiola et de City est de ne pas empêcher un joueur de partir dès lors qu’il ramène une offre acceptable autour de la table », fait savoir Alex Brotherton. Pour lui, il faudrait 40 millions d’euros pour faire plier les Citizens. Une somme hors de portée de l’Athletic. Cela n’empêche pourtant pas les supporters des Leónes d’imaginer ce scénario. Le Franco-Espagnol devrait alors faire ses preuves face à un Yeray Álvarez qu’il connaît déjà bien – les deux hommes combinaient dans la charnière en 2016-2017 –, mais aussi contre Dani Vivian et le prometteur Aitor Paredes. Ce qui laisse dire à certains, même à Bilbao, que le secteur défensif n’est peut-être pas prioritaire dans une équipe où le déficit de buts a récemment coûté une place en finale de la Coupe d’Espagne.

Un nouveau débat à venir sur la philosophie de l’Athletic ?

Un come-back d’Aymeric Laporte ouvrirait également un nouveau débat sur la philosophie de l’Athletic. Depuis juin 2022, le club est dirigé par Jon Uriarte. Cet entrepreneur avait surpris en déclarant sur Radio Nervión que le natif d’Agen ne rentre pas, selon lui, dans la politique de recrutement du club. Une déclaration étonnante étant donné que les joueurs nés et/ou formés dans l’une des sept provinces basques sont officiellement éligibles. Si le grand-père basque d’Aymeric Laporte est insuffisant pour lui permettre de porter le maillot Zuri-gorri, ses années passées à l’Aviron bayonnais FC devraient lui ouvrir les portes de Lezama. Pas selon l’actuel président. Quoi qu’il en soit, les plus de deux cents matchs joués par Aymeric Laporte à l’Athletic écartent tout doute sur sa légitimité à revenir au Pays basque. L’une des grandes nouveautés apportées par Jon Uriarte concerne néanmoins les salaires, désormais calculés selon des objectifs à atteindre. Rien à voir avec le chèque que reçoit annuellement le défenseur à Manchester City, estimé à près de sept millions d’euros. Mais quand on aime, on ne compte pas. Native de Bilbao, sa compagne pourrait d’ailleurs pousser vers un retour aux sources. Sara Botello, qui a donné naissance au jeune Lucay Laporte en août 2022, est peut-être la raison pour laquelle Aymeric Laporte a laissé la ville basque dans sa biographie Instagram. Puisqu’on en est à interpréter les messages laissés sur les réseaux sociaux.

Le Barça et le Real Madrid, vraiment des clubs franquistes ?