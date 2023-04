City maîtrise Leicester

Manchester City 3-1 Leicester City

Buts: Stones (5e) et Haaland (13e sp, 25e) pour City / Iheanacho (75e) pour Leicester.

Manchester City n’avait pas de temps à perdre.

À domicile, les Citizens avaient à cœur de mettre davantage de pression sur les épaules du leader Arsenal, en déplacement chez le voisin West Ham dès demain pour un derby jamais simple à gérer. Chasseur des Gunners dans la course au titre de champion d’Angleterre, les hommes de Pep Guardiola n’ont laissé aucune chance à Leicester d’espérer un résultat positif de leur voyage en terre mancunienne. D’une reprise limpide du pied gauche, John Stones a ouvert le score pour permettre aux Skyblues de prendre leurs aises (5e, 1-0). Mis sous pression, les Foxes ont cédé une deuxième fois sur un penalty obtenu par Jack Grealish et transformé par le monstre Erling Haaland (13e, 2-0).

Auteur de son 31e but en 28 matchs de championnat cette saison, Haaland a remis le couvert dans la foulée, idéalement servi par la centième passe décisive de Kevin De Bruyne en Premier League (25e, 3-0). De quoi mettre fin au suspense rapidement dans la rencontre et faire tourner son effectif dès le retour des vestiaires. Mais du côté de Leicester, Dean Smith a également procédé à un changement de pointe offensive avec l’entrée de Kelechi Iheanacho. Sur corner, l’international nigérian a réduit l’écart de près (75e, 3-1). Sans un arrêt déterminant d’Ederson devant James Maddison (85e) et un poteau de Iheanacho (92e), City aurait pu se faire peur en fin de match. Mais en fin de compte, Leicester reste à deux points d’Everton, première équipe non-relégable.

Et Manchester City revient à trois points du leader, à onze jours d’un très attendu City-Arsenal…

Manchester City (3-2-4-1): Ederson – Laporte, Dias, Stones (Akanji, 46e) – B.Silva, Rodri (Philipps, 53e) – Grealish (S.Gómez, 74e), De Bruyne (Palmer, 62e), Mahrez, Walker – Haaland (Alvarez, 46e). Entraîneur: Pep Guardiola.

Leicester City (3-4-2-1): Iversen – Soyünçü, Souttar, Faes – Kristansen (Thomas, 46e), Tielemans (N.Mendy, 62e), Ndidi, Castagne – Drewsbury-Hall (Praet, 62e), Maddison – Vardy (Iheanacho, 46e). Entraîneur: Dean Smith.

