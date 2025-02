Le PSG invincible, une bonne nouvelle pour personne

Quelques heures avant d’affronter Monaco, l’effectif parisien est pétri de certitudes. Les hommes de Luis Enrique ont connu une semaine idyllique en se qualifiant (très) facilement pour les barrages de la Ligue des champions en écrasant Stuttgart, en broyant leur futur adversaire à Francis-Le Blé avant de s’assurer, sans forcer, une place en quarts de finale de la Coupe de France. Le club de la capitale est de nouveau le rouleau compresseur qu’il était par le passé. Pour le meilleur, mais surtout pour le pire.

Le PSG invaincu en L1 en février, pas si commun

Depuis la saison 2015-2016, soit près de 10 ans, jamais le Paris SG ne s’était présenté un 6 février en étant toujours invaincu en Ligue 1. Le dernier revers des Parisiens en championnat date du 12 mai 2024, lors de la 33e journée face à Toulouse et alors que le club avait glané son 12e titre de champion de France depuis fin avril. Luis Enrique a un avis très tranché sur cette question : « Rester invincible ne m’intéresse pas. Ce qui compte, c’est de gagner des titres, de rendre le club plus grand et les supporters fiers. » Mais outre ce symbole honorifique, ce PSG écrase la concurrence alors même que Mbappé, Messi, Neymar et consorts ont mis les voiles et qu’il est en phase de transition, avec un projet basé davantage sur la jeunesse que sur les paillettes : « Je crois que j’ai été très courageux la saison dernière en annonçant qu’on serait plus forts cette saison. Je continue de penser qu’on est plus performants en attaque et en défense, les chiffres le disent », se félicitait d’ailleurs l’entraîneur espagnol.

En ce moment, c’est l’une des meilleures équipes d’Europe. Adi Hütter, optimiste

Les Monégasques, qui semblaient pourtant sur le papier être l’un de leurs adversaires les plus coriaces, sont en plein dans le creux de la vague. Pour preuve, les protégés d’Adi Hütter n’ont pris qu’un seul point contre les autres équipes du top 5 actuel de Ligue 1 sur la phase aller. Même s’il a soufflé pour la forme devant les journalistes que « tout était possible », le technicien allemand reconnaît que la tâche s’annonce plus que délicate ce vendredi : « En ce moment, c’est l’une des meilleures équipes d’Europe. Ils sont plus forts qu’en décembre. » Difficile d’imaginer par conséquent l’équipe de la Principauté venir jouer les trouble-fêtes au Parc des Princes.

Avec ce rythme, le PSG tend à asseoir encore son hégémonie sur la Ligue 1, mais pas seulement. Alors que Paris n’a remporté que 3 des 6 dernières Coupes de France, et qu’un semblant de suspense était revenu à propos de l’identité du vainqueur, les contre-performances des clubs de l’élite dans la compétition offrent une voie royale au PSG pour glaner pour la 16e fois le trophée. C’est tout bénef pour le club de la capitale, mais beaucoup moins pour le football français dans son ensemble, qui n’a aucun intérêt à voir revenir une totale hégémonie parisienne, comme elle avait parfois pu exister dans les années 2010.

Ramener le suspense à la maison

Si, en Ligue 1, le complexe d’infériorité des autres formations n’a jamais vraiment disparu, en Europe, le PSG, bien que perçu comme un club important, peine à effrayer ses concurrents. La phase régulière de la Ligue des champions en atteste : à part le formidable match contre un Manchester City malade (4-2), il y a eu les revers face à Arsenal (2-0) et au Bayern Munich (0-1), et surtout la défaite face à l’Atlético (1-2). Ce n’est pas de la faute de son championnat si le PSG se rétame lors de ces soirées étoilées, mais ce n’est pas non plus seulement de la faute des moyens mirobolants d’un club qui est dans un autre monde si les autres locomotives de l’Hexagone vivent parfois des saisons très moyennes. Un club, aussi puissant financièrement soit-il, ne peut pas faire cavalier seul et distribuer des défaites à ceux qui finissent par l’accepter parce qu’ils n’ont pas d’autres choix. On ne sait pas encore si le record de Nantes tombera, mais un succès contre Monaco, une équipe qui a l’habitude de les embêter, rapprocheraient les Parisiens de cet objectif à peine murmuré. Et il n’est jamais bon de connaître le nom du champion avant que le printemps ne pointe le bout de son nez.

