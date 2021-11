Ajaccio nouveau dauphin, Valenciennes et Bastia respirent

Vainqueur de Dunkerque, l'AC Ajaccio revient à deux points de Toulouse. En bas de tableau, Bastia et Valenciennes ont ramené les trois points et s'éloignent de la zone rouge. En revanche, Nancy, Caen et Guingamp serrent les fesses.

La bonne affaire du jour est pour l'AC Ajaccio, qui ramène les trois points de Dunkerque. Dominés et sauvés par leur gardien Leroy, les Corses ont finalement frappé en deuxième période grâce au coup de casque de Yanis Cimignani, parfaitement servi par Diallo. Avec cette 9victoire de la saison, Ajaccio colle aux basques de Toulouse, qui a pulvérisé Sochaux dans l'après-midi Quentin Cornette a encore frappé. Très à l'aise dans l'exercice du coup-franc, le Havrais a remis le couvert face à Amiens au stade Océane, bien aidé par la terrible faute de main de Régis Gurtner. Le milieu a longtemps pensé offrir la victoire et la quatrième place à son équipe mais c'était sans compter sur Lusamba, le capitaine amiénois, qui est venu arracher le nul sur un pénalty bêtement concédé par Mayembo. Pour la quatrième place, le HAC repassera.La chute libre du Stade Malherbe continue. En difficulté à la maison, les Caennais se sont une nouvelle fois pris les pieds dans le tapis à D'Ornano face au Paris FC. Eliminé en Coupe de France la semaine dernière par Dinan-Léhon, Caen a perdu son sixième match à domicile depuis le début de la saison, sur un but de Gory, formé ... au Havre. Le jeune joueur polyvalent offre donc une place dans le top 5 au PFC pour sa première dans le onze parisien. Et dire que Caen est la seule équipe à avoir battu le TFC...Bastia enchaîne une deuxième victoire consécutive en championnat en écartant Niort. Auteurs d'une belle première période, les Bastiais ont fait la différence grâce au festival de Santelli et Salles-Lamonge. Malgré une grosse pression des Niortais, qui ont loupé un pénalty au retour des vestiaires, Bastia réalise l'une des bonnes opérations de la soirée dans la deuxième partie de tableau, en grimpant à la 13place, son meilleur classement depuis deux mois.La situation devient de plus en plus critique à Guingamp. Après la défaite à Bastia avant la trêve, les Guingampais enchaîne un deuxième revers d'affilé en s'inclinant à Pau. Mal partis après l'ouverture du score d'Assifuah, les Bretons ont réalisé une grosse deuxième période mais ont manqué de réalisme. Les coéquipiers de M'Changama sont tombés sur un Alexandre Olliéro des grands soirs puisque le portier de Pau a arrêté un pénalty, avant que Naidji ne refroidisse les espoirs de l'En Avant d'un piqué à faire frémir Di Maria. L'EAG commence doucement à regarder derrière.Le calvaire de Nancy se poursuit. Pour le retour de Giovanni Haag dans le groupe nancéien, la lanterne rouge a concédé sa huitième défaite de la saison face à Rodez. Gênés par le 3-5-2 bien huilé des Aveyronnais, les hommes de Benoît Pedretti ont flanché en 30 minutes, d'abord sur un pénalty obtenu par Ugo Bonnet et transformé par Leborgne, puis sur un coup de casque de Chougrani. Nancy accuse toujours quatre points de retard sur la zone de flottaison, alors que le RAF est bien calé en première partie de tableau.Le gros coup du bas du tableau vient du Nord et du stade du Hainaut. Grâce à sa courte victoire face à Grenoble, Valenciennes fait un bond de cinq places et est désormais 12. Baptiste Guillaume a fait le boulot, avant que Brice Maubleu ne vienne faciliter la tâche en prenant un carton rouge dès la demi-heure de jeu. VA aurait même pu corser l'addition, mais l'essentiel est déjà là.Enfin ! Pour la première fois depuis dix matchs, le Nîmes Olympique a empoché les trois points. Et pour la première fois, les Crocos ont su complètement renversé la rencontre. Menés sur un but de renard de Duckens Nazon, les coéquipiers de Bratveit, le portier du NO, ont réussi à revenir grâce à leur numéro 9, Omarsson, avant de culbuter QRM sur une réalisation de Benrahou. Une victoire qui va faire du bien au moral et soulager les supporters, en colère ces dernières semaines.