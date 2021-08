West Ham cartonne Leicester avec un Antonio record

74

Et un cinquième coleader pour la Premier League ! Facile vainqueur de son duel d'Européens face à Leicester (4-1) en clôture de la 2journée, West Ham a rejoint ce lundi soir Chelsea, Liverpool, Brighton et Tottenham en tête du championnat avec 6 points.Le principal artisan en première période de ce succès desse nomme Pablo Fornals. Buteur du gauche au bout d'une projection éclair et d'un joli une-deux avec Benrahma, sur une récupération de Rice, l'Espagnol a entraîné un quart d'heure plus tard l'exclusion à retardement - VAR oblige - d'Ayoze Pérez, coupable de s'être essuyé les crampons sur sa cheville (41). Frustrant pour Leicester, proche d'égaliser avant cela par Ricardo Pereira, qui a dévissé dans la surface. En supériorité numérique, West Ham a déroulé après la pause, mais le pointard de Souček à bout portant a fui le cadre (50), et Schmeichel s'est superbement détendu pour écarter le coup de boule d'Antonio (52) et maintenir Leicester en vie.Pas pour longtemps : à défaut de planter, Antonio a intercepté une passe en retrait foireuse de Söyüncü, fixé Schmeichel et offert sur un plateau le break à Benrahma. La réduction du score en deux temps de Tielemans sur la seule opportunité des? Anecdotique : Jamie Vardy et ses potes n'ont plus revu la surface londonienne ensuite. Surtout, Antonio, une nouvelle fois frustré à l'heure de jeu par Schmeichel, a fini par planter un doublé sur des centres de Riceet Coufal. Et ainsi devenir, avec 48 puis 49 buts (et 100 toutes compétitions confondues depuis le début de sa carrière pro), le seul meilleur buteur de l'histoire de West Ham en Premier League. Pour le plus grand plaisir du London Stadium, plein pour la première fois depuis 541 jours.