Valverde, le petit oiseau est sorti

Joueur du Real Madrid depuis 2017, Federico Valverde est progressivement devenu un pion essentiel de l’effectif merengue. D’abord prêté au Deportivo La Corogne, intégré au vestiaire de la Maison-Blanche et maintenant considéré comme un cadre à part entière, l’Uruguayen traverse cette saison 2021-2022 dans l'optique de ce qu’il va devenir, à savoir l’un des milieux de terrain les plus influents de la décennie.

Vidéo

« Le Real Madrid a changé ma vie »

City, le grand envol ?

En cas de très bonne nouvelle, une explosion de joie peut entraîner un comportement proche de l’irrationnel. Il y a dix jours, le Real Madrid s’est offert le scalp du FC Séville grâce à Karim Benzema dans le temps additionnel, le tout dans un stade Sánchez-Pizjuán passé d’une atmosphère bouillante à la douche froide. Grâce à ce succès acquis après avoir été menés 2-0, lesont mis une main et demie sur le titre de champion d’Espagne 2021-2022. Forcément, le but de KB9 a suscité beaucoup d’émotion chez les Madrilènes, sur le terrain comme en dehors. Titulaire sur le flanc droit de l’attaque, Federico Valverde est venu célébrer ce but avec les siens de façon très sauvage. Possédé par cet heureux dénouement,(Le Petit Oiseau, en VF) a évacué son stress en envoyant un coup de pied dans le dos d’un membre du staff madrilène pour exprimer sa transe. Un détail qui symbolise parfaitement la rage de vaincre qui habite le numéro 15 madrilène.À vrai dire, Valverde n’en est pas à sa première dinguerie sous le maillot. En finale de la Supercoupe d’Espagne 2020 contre l’Atlético, les’était déjà rendu coupable d’un tacle par derrière très polémique sur Álvaro Morata, parti seul vers le but pour aller défier Thibaut Courtois. Sanctionné d’un carton rouge logique, le guerrier formé à Peñarol avait été salué par Diego Simeone après la rencontre pour son sens aiguisé du sacrifice., expliquait l’intéressé le mois dernier dans l'émission radioEt il n'est pas étonnant de le voir aujourd'hui se dépouiller à ce point pour les siens :Mais au-delà de son envie de croquer dans les matchs à pleines dents, Federico Valverde a surtout appris au Real Madrid à devenir une référence mondiale.Milieu central de formation, le Sud-Américain est à présent utilisé en tant que milieu latéral dans un 4-4-2 et même ailier en 4-3-3 comme à Séville. Cela dit, il ne faut pas s’y méprendre : là où Valverde excelle, c’est au centre du terrain. Avec le maillot de l’Uruguay, le natif de Montevideo est devenu le dynamiteur en chef de l’entrejeu de sa sélection. Lors de la dernière trêve internationale, « Fede » était d’ailleurs à quelques centimètres d’inscrire l’un des buts de l’année contre le Pérou. Hélas, son missile téléguidé s’est écrasé sur la barre transversale de Pedro Gallese. Dès lors, il y a fort à parier que Carlo Ancelotti voie en Valverde le digne héritier d’un Luka Modrić, métronome de 36 ans sous contrat avec le Real jusqu’au mois de juin prochain., poursuit-il.Contre Manchester City, Federico Valverde va disputer la deuxième demi-finale de Ligue des champions de sa carrière après l’élimination contre Chelsea la saison passée. Lors de l'exercice 2019-2020, les Madrilènes s’étaient inclinés face auxdans un huitième de finale perturbé par l'arrivée de la pandémie (2-1, 2-1). Valverde était de la partie, et cette défaite reste sans doute encore dans son esprit. En 2022, cette nouvelle opportunité de faire la nique à la bande de Pep Guardiola résonne comme un moyen de confirmer sa montée en puissance à la fois collective et individuelle., poursuit le père de famille.City est prévenu : l’oiseau vient à Manchester pour chasser.

Par Antoine Donnarieix