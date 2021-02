Valence refroidit le Celta

1

Valence CF (4-4-2) : Cillessen - Correia, Gabriel, Guillamón, Gayà - Wass, Račić (Manu Vallejo, 81e), Soler, Blanco (Gameiro, 71e) - Maxi Gómez, Lee Kang-in (Ferro, 90e+6). Entraîneur : Javi Gracia.



Celta de Vigo (4-1-3-2) : Rubén Blanco - Aarón Martín, Murillo, Araujo, Mallo - Tapia - Nolito (Fran Beltrán, 90e+1), Denis Suárez, Solari (Aidoo, 82e) - Mina, Ferreyra (Iván Villar, 65e). Entraîneur : Eduardo Courdet .

La lumière vient du banc.Ce sont deux équipes aux profils et aux bilans similaires qui se sont présentées à Mestalla ce samedi soir. Un petit Valence l’a emporté sur le Celta, au bout du temps additionnel (2-0). La première période a donné la tonalité d’un match totalement amorphe, où aucune des deux formations n’a été inspirée. Daniel Wass croit pourtant trouver la faille sur une sublime reprise de volée, mais son but est logiquement annulé pour un hors-jeu (24). Peu avant la pause, Uroš Račić combine avec José Gayà, mais le centre du latéral n’atteint pas un Álex Blanco trop court (45+1).Face à un Celta surtout venu pour ne pas perdre, Valence accélère, et les fulgurances techniques de Lee Kang-in font la différence. Sur un bel extérieur du pied, le milieu offensif lance Maxi Gómez dans la profondeur, poussant Rubén Blanco à la faute et au carton rouge (64). En infériorité numérique, les hommes d’Eduardo Coudet se regroupent un peu plus en défense, mais ne sont pas réellement mis en danger. Kevin Gameiro manque par ailleurs de peu un centre de Kang-in (75). Alors qu'un match nul se profile doucement et sûrement, Manu Vallejo, entré dans les dix dernières minutes, délivre les siens. Sur une magnifique combinaison avec l'intenable Sud-Coréen, le remplaçant vient placer son ballon (sans doute involontairement) dans le petit filet. C'est tout ? Non puisque Gameiro, à la conclusion d'un excellent travail de Thierry Correia, scelle finalement la victoireDe quoi redonner de minces espoirs d'une qualification européenne à Valence ?