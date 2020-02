Un quadruplé de Messi guide les Blaugrana en plein "Barçagate"

234

FC Barcelone (4-4-2) : Ter Stegen - Semedo, Piqué (Umtiti 68e), Lenglet, Junior - Busquets (De Jong 59e), Rakitić, Arthur, Vidal - Griezmann (Braithwaite 72e), Messi. Entraîneur : Quique Setién

SD Eibar (4-3-2-1) : Dmitrović - Tejero, Burgos, Arbilla, Cote - Diop, Expósito (Cristoforo 84e), Escalante - Orellana, Inui (De Blasis 66e) - Enrich (Quique 66e). Entraîneur : José Luis Mendilibar

Tant qu'il sera là, l'institution catalane pourra toujours affronter les soubresauts et autres cahots sans crainte. En pleine tempête extra-sportive, le Barça a pu compter, ce samedi, sur un éminent Lionel Messi pour disposer d'Eibar et prendre provisoirement la tête de la Liga devant le Real.» Si Quique Setién a voulu s’ériger comme para-tonnerre en plein "Barçagate", il n’a pu éviter lesescortés de sifflets de socios de plus véhéments envers la présidence de Bartomeu, avant le coup d’envoi, au Camp Nou. Sans De Jong, Sergi Roberto et Fati préservés, le Barça se fait une petite frayeur d'entrée (4) avant de prendre en main les débats. Notamment et surtout Messi, « dixit José Luis Mendilibar . Sur la première occasion catalane, l'Argentin fait danser Arbilla sur un délicieux petit pont et ouvre la marque. Griezmann et Vidal (19) tentent de l'imiter successivement, mais c'est la Pulga qui frappe cliniquement coup sur coup en deux minutes chrono pour tuer tout suspense.Intouchable et invaincue cette saison à domicile, la meilleure attaque du championnat ne relâche pas son emprise. Semedo (50) et Rakitić (51) s'illustrent, mais pèchent dans la finition. Tout comme les, lesquels ne profitent pas de leurs incursions dans le camp adverse avec des tentatives timides de la part d'Escalante (48) et de Cote sur coup franc (62). Au sein d'un second acte totalement maîtrisé, mais moins fertile en occasions, Martin Braithwaite étrenne son nouveau maillot. Le temps d'offrir sur un plateau un quadruplé au quintuple Ballon d’or et d'être impliqué sur le dernier but d'Arthur. Des présentations plus que soignées pour le Danois, en somme.Avec cette quatrième victoire d'affilée en Liga, les- qui n'ont jamais perdu dans leur histoire face à Eibar - se mettent en ordre de marche avec la manière avant deux déplacements incandescents au San Paolo et à Santiago-Bernabéu.