Un ancien joueur brésilien des Chamois niortais organise un tournoi de foot catholique à la Réunion

Kamoulox !Chez certains joueurs, la foi est omniprésente. Neymar par exemple, et son bandeau « 100% Jesus » après avoir gagné la Ligue des champions en 2015. Son compatriote, Pedro Henrique Bueno, jeune retraité brésilien passé un an par les Chamois Niortais en 2019, a lui allié ses deux passions : le foot et la religion. Actuellement étudiant en kiné à Lyon, l’homme de 28 ans organise les 28 et 29 août prochain le tournoi « Foot for Jesus » , au Stade de la Redoute, à la Réunion.Un tournoi amical où il sera question de 4-4-2 et de prières :, détaille ainsi le Père Sébastien Vaast, co-organisateur de l’événement et à l’origine du concept Église 2.0. Il est précisé qu’il n’est pas nécessaire d’être croyant pour chausser les crampons et fouler la pelouse, mais une messe sera bien célébrée le dimanche.Et Gabriel Jesus n’est même pas invité ?