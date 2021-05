Troyes champion, Caen tremble

Grâce à son succès contre Dunkerque (2-0), Troyes est champion de Ligue 2 2020-2021. Dauphin en pleine bourre, Clermont y est presque grâce à son succès contre Sochaux (3-1). Pour les barrages, Toulouse conforte sa troisième place grâce à son succès contre Caen (3-0), alors que Grenoble prend une bonne option en allant chercher le nul à Auxerre (1-1), et Paris reste cinquième après son match nul à Ajaccio (1-1). En bas de tableau, Chambly revient à égalité de points avec Caen, plus que jamais en danger pour descendre en National 1.

Troyes était en position confortable pour assurer la montée en Ligue 1 dès ce samedi, l'ESTAC l'a fait ! Dans le stade de l'Aube, le leader met une première fois Axel Maraval à la parade sur une reprise du gauche de Dylan Chambost (19). Si les Dunkerquois sont dangereux par deux fois grâce à Ilan Kebbal (35) et Guillaume Bosca (37), la grosse occasion de la première période est pour Florian Tardieu qui voit son penalty repoussé par un Maraval des grands soirs (45). Dès lors, Laurent Batlles réalise un coaching payant : respectivement passeur et buteur sur l'action, Tristan Dingomé et Alimani Gory offrent à Troyes le but libérateur pour accéder à l'élite. La suite offre à Dylan Saint-Louis l'opportunité de doubler la mise, sur un service d'Umut Bozok. La fête est double : Troyes monte en Ligue 1, et il reçoit le titre de champion de Ligue 2 2020-2021 !Dauphin de l'ESTAC, Clermont n'est pas non plus lancé dans une série de calculs compliqués : une victoire, et les Auvergnats s'approchent d'une montée en Ligue 1. Dès lors, Mohamed Bayo s'exécute et inscrit son 21but en championnat pour conforter son statut de meilleur buteur de Ligue 2 2020-2021. Oui, mais voilà : Sochaux n'est pas encore en vacances, et Bryan Soumaré profite d'un penalty obtenu par Hermann Tebily pour égaliser. Prêt à passer la deuxième vitesse, Clermont accélère et reprend les devants grâce à Jodel Dossou, réactif à la suite d'une frappe de Vital N'Simba relâchée par Medhi Jeannin. Afin de se mettre à l'abri d'un retour des Lionceaux, Jim Allevinah tue le suspense d'une frappe limpide. Pour voir la Ligue 1, Clermont devra espérer soit un nul soit une défaite du TFC contre Pau ce mercredi. Sinon, il faudra faire un meilleur résultat que Toulouse lors de la dernière journée.Avec deux matchs contre deux équipes qui jouent la montée en Ligue 1 pour terminer la saison, le Stade Malherbe de Caen doit serrer les fesses et au moins s'accrocher à sa place de barragiste avant la fin de saison. Volontaires, les Normands mettent la pression en début de match, mais ne convertissent pas leur domination par un but. Tout le contraire du Téfécé : côté gauche, Amine Adli se défait de Jonathan Rivierez et sert Brecht Dejaegere au point de penalty. Sans la parade de Sullivan Péan devant Vakoun Bayo (45), Caen aurait pu couler avant la pause. Les Malherbistes ont l'occasion d'égaliser au retour des vestiaires, mais Yoann Court voit son penalty frapper le poteau (47). Rien ne va pour Caen, en infériorité numérique après l'exclusion de Steve Yago (66) et le deuxième but de Bayo dans la foulée. Avec le troisième but de Nathan Ngoumou, Caen concède une défaite inquiétante : Chambly, dix-neuvième et relégable, est revenu à égalité de points avec des Caennais qui restent devant au classement avant la dernière journée grâce à une meilleure différence de buts (-14 contre -20). Alerte rouge.À l'Abbé-Deschamps, malheur au vaincu entre Auxerre et Grenoble. Désireuse de vaincre le GF38 pour s'inviter dans le top 5 à une journée du terme de la saison, l'AJA commet une grosse bourde pour démarrer lorsque Jubal trompe son gardien Donovan Léon à la suite d'une tête en retrait mal ajustée. Si Moussa Djitté manque le coche pour doubler la mise dans la foulée, Rémi Dugimont trouve quant à lui la barre transversale de Brice Maubleu. Plus adroit, Mickaël Le Bihan règle la mire et fusille le portier isérois pour égaliser. En deuxième période, Willy Semedo est tout proche de marquer un deuxième but. Mais la barre vient s'opposer à la volonté de l'ailier grenoblois. La fin de match est complètement folle quand Akim Abdallah concède un penalty, mais Brice Maubleu sort le penalty de Gauthier Hein (96). Grenoble reste quatrième et maintient Auxerre trois points derrière, à la sixième place.La tunique en l'honneur du bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte n'aura pas suffi, pour l'AC Ajaccio. Dès la fin du premier quart d'heure, un coup de billard permet à Warren Caddy de pousser le ballon dans les filets corses depuis les six mètres. Oui, mais Paris se met en difficulté à la demi-heure de jeu avec l'expulsion d'Ousmane Kanté en tant que dernier défenseur. Vincent Demarconnay doit s'employer devant Bevic Moussiti-Oko dans un premier temps, mais l'avant-centre congolais se venge ensuite pour égaliser de la tête. Courageux, Paris prend le nul et s'accroche à sa cinquième place de barragiste.Au Roudourou, la donne est simple pour l'EAG : une victoire contre la lanterne rouge, et le maintien est assuré. Dès lors, les Guingampais se mettent en action : le centre de Yannick Gomis pour Guessouma Fofana, au premier poteau, permet au milieu de terrain d'ouvrir le score. Déjà condamnée, la Berrichonne de Châteauroux n'est pas très partante pour enflammer la partie et concède logiquement un deuxième but lorsque Frantzdy Pierrot reprend de la tête une frappe de Gomis qui avait heurté la barre au préalable. Guingamp reste en Ligue 2, l'honneur breton est sauf.Que s'est-il passé, à Rodez ? Pas grand-chose, à en croire les principales actions du match en première période. Qu'en retenir ? Les deux buts, signés Amine Bassi d'une belle frappe sous la barreet Hugo Bonnet en renard des surfaces. Si l'ASNL était relativement tranquille pour cette fin de saison dans le ventre mou du classement, le RAF vient de valider son maintien en Ligue 2 grâce à ce score nul cumulé à la défaite de Caen du côté de Toulouse. Voilà de quoi rendre visite à Grenoble lors de la dernière journée avec l'esprit léger.Il fallait bien un match spectaculaire pour permettre au Havre de décrocher son maintien en Ligue 2, et rendre un bel hommage à Christophe Revault par la même occasion. Dès le début de la partie, Romain Basque transforme un penalty et brandit le maillot de l'ancien gardien du HAC décédé cette semaine . Si Jamal Thiaré lui emboîte le pas, Aymen Boutoutaou s'offre un troisième but pour son deuxième match avec le VAFC. Pas de quoi contrarier les plans du HAC : Khalid Boutaïb, Basque une nouvelle foiset Mamadou Fofanaassurent le maintien contre une équipe de Valenciennes visiblement déjà en vacances. Même si Issouf Macalou réduit l'écart, pour le kiff.Le stade de La Licorne était à l'image de la rencontre : complètement vide. Sans aucune occasion à se mettre sous la dent, les Amiénois ont cependant joué à dix contre onze pendant 75 minutes à la suite de l'expulsion très précoce d'Arnaud Lusamba (14). De son côté, Niort a préféré se contenter d'un point pour s'approcher un peu plus d'un maintien en Ligue 2 avec trois points d'avance sur Caen, barragiste.La donne était simple, pour Chambly : gagner contre Pau à domicile, et espérer dans le même temps une contre-performance de Caen à Toulouse. La mission prend bonne tournure lorsque Joris Correa convertit un penalty, en première période. Devant au score jusqu'au coup de sifflet final, les Camblysiens frissonnent une dernière fois sur un tir de Romain Bayard, mais la frappe fuit la lucarne de Vincent Planté (90). À Paris, Chambly viendra se battre pour aller chercher une place de barragiste. Voire mieux.