Batlles : « Je n'ai jamais entendu de la part de Christopher Galtier des propos discriminatoires »

L’ancien bras droit de Galtier monte au créneau.

Déjà soutenu publiquement par Franck Haise, Bruno Genesio et Antoine Kombouaré notamment, Christophe Galtier a également reçu le soutien de Laurent Batlles ce samedi. En conférence de presse, l’entraîneur des Verts a été très clair : « Déjà, c’est difficile de parler de ce dossier là quand on ne connait pas les tenants et les aboutissants. Ce que je peux dire, c’est qu’à titre personnel, en tant que capitaine, joueur et même adjoint de Christophe, je n’ai jamais entendu quoique ce soit de discriminatoire de la part de Christophe. Je ne vais pas en rajouter. »

Pour rappel, Batlles avait eu Galtier comme entraîneur entre 2010 et 2012, lors des deux dernières saisons de sa carrière de joueur à Saint-Étienne. Les deux hommes s’étaient ensuite retrouvés lors de la saison 2015-2016, lorsque Batlles entamait sa carrière d’adjoint dans le Forez. L’actuel entraîneur du PSG a choisi de déposer trois plaintes dans cette affaire, et a déclaré vendredi en conférence de presse se « satisfaire de l’ouverture d’une enquête ».

On verra ce samedi soir face à Lens comment le Parc des Princes réagit face à cette histoire.

