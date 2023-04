Christophe Galtier va déposer trois plaintes

L’heure est à la contre-attaque.

« Dévasté » selon plusieurs sources par les accusations de propos racistes et discriminatoires qui le visent suite à la publication d’un mail dans lequel Julien Fournier, l’ancien directeur du football de l’OGC Nice, le met directement en cause, Christophe Galtier a décidé de répondre. Comme annoncé depuis mercredi par son avocat, Me Olivier Martin, l’entraîneur du PSG a en effet choisi de déposer trois plaintes auprès du parquet de Paris : la première le sera contre Daniel Riolo, Romain Molina et Julien Fournier, pour diffamation ; la seconde le sera pour risque causé à autrui ; et la troisième le sera contre X pour harcèlement et menaces de mort à la suite des messages reçus sur son téléphone portable, dont le numéro a fuité sur les réseaux sociaux.

Selon nos informations, plusieurs joueurs et anciens collaborateurs de ses anciens clubs (Saint-Étienne, Lille) sont aujourd’hui plus que surpris par cette affaire et beaucoup se questionnent sur le timing de ces révélations. Un timing qui a aussi « révolté » Julien Fournier, interrogé par Nice-Matin. Beaucoup de questions se posent également sur l’origine de la fuite du mail envoyé par Fournier le 23 mai 2022 alors que le technicien doit se présenter vendredi en conférence de presse à la veille d’un PSG-Lens brûlant.

La difficulté de ce dossier est aujourd’hui très simple et est la même depuis la première prise de parole de Julien Fournier sur RMC en septembre dernier : si beaucoup de bruits circulent sur le passage de Christophe Galtier à Nice, personne n’accepte de les évoquer publiquement. Cela pourrait changer dans les prochains jours, quelques joueurs présents dans l’effectif niçois la saison dernière réfléchissant à la manière de s’exprimer. En attendant, José Fonte, qui a été champion de France avec Galtier à Lille, a apporté son soutien – « En trois ans de travail avec monsieur Galtier, il a toujours été proche de ses joueurs et, par-dessus tout, très respectueux. C’est bouleversant de lire certaines nouvelles aujourd’hui » – tout comme d’autres anciens joueurs de l’entraîneur français ou certains collègues. « Accuser de Christophe de racisme est purement scandaleux, tonne même un proche. Quand on sait ce qu’il a fait pour faciliter les pratiques religieuses de certains à Saint-Étienne ou à Lille, on marche sur la tête. Qu’il y ait eu des discussions sur la constitution de l’effectif à Nice, qu’il y ait pu avoir des incompréhensions, voire des maladresses, oui, mais du racisme, c’est très mal le connaître. »

Les prochaines heures ne devraient en tout cas pas permettre de faire redescendre la température.

Les notes de Nice contre Bâle