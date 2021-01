Triste match nul entre Reims et Dijon

Rajković - Foket, Faes, Abdelhamid, Konan - Cassama (El Bilal Touré, 77e), Berisha, Chavalerin - Mbuku (Doumbia, 66e), Zeneli (Cafaro, 66e), Dia. Entraîneur : David Guion.



Racioppi - Boey, Ecuele Manga, Coulibaly, Ngonda - Ndong, Diop (Marié, 77e) - Dina Ebimbe (Sammaritano, 65e), Celina, Baldé (Konaté, 83e) - Dobre (Chouiar, 65e). Entraîneur : David Linarès.

Clairement pas le plus beau match de l'année.Reims et Dijon se sont offert le seul match nul et vierge de cette deuxième partie de soirée en Ligue 1 au terme de 90 minutes sans guère de saveur pour lancer la nouvelle année. Reims débute pourtant mieux, et Racioppi doit s'employer rapidement devant Thomas Foket, parfaitement lancé par une talonnade de Berisha. L'entame d'une rencontre ouverte et riche en occasions ? Pas du tout. Car derrière plus rien, ou presque. Les jambes sont encore bien lourdes après deux semaines de pause. Si Dijon rentre à son tour peu à peu dans le match, les deux équipes semblent bien trop limitées offensivement pour faire la différence au long d'un premier acte particulièrement terne.Conscients du manque de spectacle, les Champenois essaient d'en mettre un peu plus dès le retour des vestiaires : intensité, pressing, projection vers l'avant, mais toujours aussi peu d'opportunités mise à part une tentative non cadrée signée Mbuku. Le plus gros frisson devra attendre encore un peu avec une tête à bout portant d'Abdelhamid sortie par une belle parade de Racioppi à l'orée des vingt dernières minutes. Trop peu pour espérer l'emporter. Pas une si mauvaise opération pour les Bourguignons, qui profitent des lourdes défaites de Lorient et Nîmes pour monter en position de barragiste.On se console comme on peut.