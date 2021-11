Strasbourg s'accroche à Nantes

6 - Moses Simon a délivré 6 passes décisives cette saison en Ligue 1, déjà son record sur un même exercice. Aucun joueur ne compte plus d’assists que lui en L1 2021/22. Caviars. #FCNRCSA pic.twitter.com/bzjTWTN8v3 — OptaJean (@OptaJean) November 7, 2021

FCN (4-2-3-1) : Lafont (c) - Appian, Castelletto, Pallois, Fábio (C. Traoré, 66e) - Girotto, Chirivella (Geubbels, 78e) - Kolo Muani, Blas, M. Simon - K. Coulibaly (Cyprien, 66e). Entraîneur : Antoine Kombouaré.



RCSA (5-3-2) : Sels - Guilbert, Perrin, Nyamsi, Djiku (c), Caci - I. Sissoko (Bellegarde, 81e), Prcić, Thomasson (Liénard, 85e) - H. Diallo, Ajorque. Entraîneur : Julien Stéphan.

Réussir à ne pas gagner ce match, vraie performance pour le FC Nantes.Menant par deux fois au score et évoluant en supériorité numérique pendant les 40 dernières minutes, les Canaris ont pourtant concédé le nul à la Beaujoire (2-2) contre une équipe de Strasbourg qui a bien mérité son point. Le tout alors que la Brigade Loire a fait la grève des encouragements pendant les vingt premières minutes.Après une bonne entame strasbourgeoise marquée par l'occasion d'Habib Diallo et la parade d'Alban Lafont (3), Nantes a retrouvé ses esprits et pris les choses en main lorsque Kalifa Coulibaly s'est retrouvé seul pour reprendre un centre de Moses Simon. Un coup sur la tête pour les visiteurs, qui ont eu du mal à revenir dans le match, mais ont recollé sur un superbe mouvement collectif et une finition en deux temps de la gâchette DialloEn deuxième, Randal Kolo Muani a tout de suite fait repasser Nantes devant, en se hissant au-dessus d'Anthony Caci. Une reprise terrible pour le Racing, qui a en plus vu Ludovic Ajorque filer aux vestiaires après une faute sur Fábio dans la surface nantaise (51). Pour autant, avec des choix discutables d'Antoine Kombouaré et le réveil d'un RCSA porté par Sanjin Prcić ou Ibrahima Sissoko, Strasbourg est encore revenu grâce à l'ancien Jaune et Vert Adrien Thomasson, tranquille dans les six mètres sur un centre de Frédéric GuilbertTrahi par son ex : tellement prévisible.