Manchester City et Leicester s'évitent un coup de froid

Pas de Burnley-Tottenham ce dimanche après-midi, la faute à de grosses chutes de neige dans le Lancashire, mais du spectacle sur les trois autres pelouses. Bravant le froid et les flocons, Manchester City a disposé de West Ham pour revenir provisoirement à hauteur du leader Chelsea (2-1). Porté par le duo Maddison-Vardy, Leicester est sorti vainqueur d'un duel spectaculaire contre Watford (4-2). Le promu Brentford a également gagné devant son public, au détriment d'Everton (1-0).

Par Quentin Ballue

C'est tout de suite plus facile quand il n'y a pas Alphonse Areola en face. Impérial face aux Skyblues au mois d'octobre , le Français était remplaçant ce dimanche, comme de coutume en Premier League. Depuis le banc de touche, il a assisté, impuissant, au deuxième revers consécutif de West Ham en championnat. Sous d'abondants flocons de neige, Manchester City a maîtrisé son sujet, Kyle Walker donnant rapidement un premier avertissement (7). Buteur mais hors-jeu (17), Riyad Mahrez s'est mué en passeur pour İlkay Gündoğan, qui a marqué en renard des surfaces (33). Jusqu'au bout, le champion a continué d'imprimer son tempo et d'apporter le danger dans la surface londonienne, par Mahrez (41), Gabriel Jesus (56) ou encore Gündoğan (80). C'est finalement Fernandinho qui fera le break, servi par Jesus (90). Le golazo de Manuel Lanzini arrivera trop tard pour les(90+5). Ils voient le trio de tête s'échapper et leur quatrième place menacée, tandis que les troupes de Guardiola récupèrent le deuxièmeavec 29 points, autant que le leader Chelsea. La pression est sur les, qui reçoivent Manchester United à 17h30.Enfin l'heure du décollage ? Diablement irrégulier en championnat, Leicester s'est aisément défait de Watford au King Power Stadium. Bousculés, lesont bénéficié d'une grosse boulette de William Troost-Ekong, qui a laissé le ballon arriver dans les pieds de James Maddison. L'Anglais ne s'est pas fait prier pour scorer son deuxième but de la semaine (16). Il a ajouté deux passes décisives pour Jamie Vardy à sa feuille de stats (34et 42), propulsant ainsi lesdans le top 10. De retour au King Power Stadium pour la première fois depuis 2017, Claudio Ranieri a opposé une belle résistance avec ses. Fébrile, l'arrière-garde locale a tremblé lorsque Cucho Hernández a touché la transversale avec un tir dévié par le dos de Çağlar Söyüncü (28). Emmanuel Dennis a fait souffrir lesen obtenant un penalty, dont Joshua King a profité pour égaliser (30), et en chipant le ballon à Timothy Castagne pour s'en aller battre Schmeichel (61). Heureusement pour Leicester, Ademalo Lookman a permis aux siens de beaucoup mieux respirer après un gros boulot de Harvey Barnes (68). Tombeurs de Manchester United de manière nette et précise le week-end dernier , lesrestent à une peu enviable 16place.La température remonte du côté de Brentford. En chute libre depuis sa victoire à West Ham le 3 octobre, le promu s'est donné un peu d'air en s'imposant à domicile contre Everton. Lesont piqué leur adversaire par Ivan Toney, qui a transformé un penalty concédé par Andros Townsend, dont le pied a fini dans le visage de Frank Onyeka (24). Le premier but de l'attaquant au Brentford Community Stadium cette saison. Précieux puisque son club grimpe au 12rang et prend sept longueurs d'avance sur la zone rouge. Pour la troisième journée consécutive, Everton s'est révélé incapable de marquer. De retour dans le onze pour palier à la suspension de Richarlison, Salomón Rondón a buté sur Aitor Fernández (26) et manqué le cadre de la tête (84). Alex Iwobi a quant à lui frappé trop mollement pour tromper le portier espagnol (60). Les, seulement 14, restent désormais sur plus de 290 minutes sans but en PL. Pas forcément l'idéal avant de recevoir le voisin Liverpool.