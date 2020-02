Sheffield cale, Burnley accélère

Convaincants lors du premier acte contre Arsenal le week-end précédent, avant de complètement craquer , lesse déplaçaient à Londres avec un onze inchangé. En face, leurs hôtes alignent de nouveau le trio Ayew-Benteke-Zaha mais aucun des trois ne sera sur l'affiche finale de cette victoire puisque c'est Patrick van Aanholt qui débloque la situation grâce à un coup-franc magnifique (1-0, 44). Menés au pire moment, les joueurs de Steve Bruce ne s'en relèvent pas au retour des vestiaires, et avec seulement deux tirs cadrés à la fin de la rencontre, ils repartent logiquement bredouille.Toujours incapable de gagner en Premier League depuis le début de la nouvelle année, Brighton est à l'arrêt. Tout l'inverse de Sheffield, qui continue de déjouer les pronostics avec une cinquième place dans le viseur suite à la défaite de Tottenham à Chelsea. Galvanisés, lesouvrent le score après une belle combinaison sur corner, et une somptueuse demi-volée de Enda Stevens (1-0, 26). Mais à peine cinq minute plus tard, après une remise du crâne d'Adam Webster, Neal Maupay la pousse au fond et relance la rencontre (1-1, 30). Malgré ce but, lescontinuent de laisser le ballon aux. Une tactique qui ne porte qu'à moitié ses fruits car les ouailles de Graham Potter n'encaissent pas de but, mais sont dans l'incapacité d'en marquer un pour empocher les trois points.Si en début de saison, lespensaient batailler pour la relégation avec les, ces derniers se sont relevés depuis bien longtemps, au point de pouvoir quasiment naviguer à vue. Deux dynamiques opposées qui se confirment d'entrée de jeu, quand Moussa Djenepo adresse un centre de l'extérieur du pied pour la cuisse victorieuse de Shane Long (1-0, 8). En contribuant à onze buts lors des huit derniers matchs qu'il a joué contre Aston Villa, l'attaquant irlandais est la bête noire des joueurs de Birmingham. Moribonds et peu inspirés, ces derniers encaissent même un second but dans les dernières minutes, concédant au passage leur seizième défaite de la saison.En cas de victoire ce samedi contre Bournemouth - qui flirte dangeureusement avec la zone de relégation - lespouvaient revenir à trois points de Tottenham. Mais comme lors du match aller le 21 décembre dernier au Goldsands Stadium, où Jay Rodriguez avait marqué dans les ultimes minutes, la rencontre met du temps à se décanter. Finalement, après un entracte mérité, Matěj Vydra réveille le Turf Moor (1-0, 55). Dans la foulée, Callum Wilson pense offrir l'égalisation aux. Mais son but est annulé, et sur l'action suivante, Burnley double la mise après un penalty transformé par Rodriguez (2-0, 60). La messe est définitivement dite à deux minutes du terme, moment choisi par le jeune Dwight McNeil pour enfoncer le clou (3-0, 88).