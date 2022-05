Renversé par Brentford, Everton n'est pas encore maintenu

Everton (3-4-3) : Pickford - Coleman (Rondon, 84e), Branthwaite, Holgate - Iwobi, Doucouré, Gomes (Kenny, 72e), Mykolenko - Gordon (Gray, 72e), Calvert-Lexin, Richarlison. Entraîneur : Frank Lampard.



Brentford (4-3-3) : Raya - Ajer (Dasilva, 59e), Jansson, Sörensen (Janelt, 46e), Henry - Jensen, Nørgaard, Eriksen - Mbeumo, Toney, Wissa (Rasmussen, 75e). Entraîneur : Thomas Frank.

Cela aurait dû être le match du maintien pour les, finalement les hommes de Lampard ont craqué (2-3) et grillé une première cartouche face à desqui remplissent à merveille leur rôle d’arbitre du maintien.Dans le brouillard des fumigènes de Goodison Park, c’est bien la bande à Lampard qui a commencé par prendre l’avantage grâce à Calvert-Lewin, qui profite d’une déviation de Richarlison pour tromper Raya. Mais voilà, comme bien trop souvent cette saison, lesse sont rendus la tâche plus difficile et Branthwaite est renvoyé aux vestiaires pour avoir fauché Toney en pleine contre-attaque. À dix, les locaux subissent davantage et Coleman trompe son propre gardien sur un centre de Wissa. Pourtant, pour une fois, le sort ne s'acharne pas plus, du moins pour l'instant : retenu par Sörensen dans la surface, Richarlison s’écroule et se charge lui-même de redonner l’avantage aux siens, juste avant la pauseAu retour des vestiaires, lescontinuent de pousser et Yoane Wissa coupe un corner d’Eriksen au premier poteaupour remettre les pendules à l’heure avant qu’Henry ne donne l’avantage aux siens pour la première fois de la rencontre en reprenant de la tête un centre au second poteau de Nørgaard. En l’espace de quelques secondes, lesviennent de perdre l’assurance d’évoluer en Premier League la saison prochaine. Comme si cela ne suffisait pas, les fils se touchent pour Rondon, à peine entré en jeu, qui envoie un tacle des deux pieds sur Henry. Everton termine la rencontre à neuf et grille une cartouche ô combien précieuse dans la course au maintien.Il faudra garder ses nerfs ce mercredi face à Crystal Palace pour espérer se sauver.