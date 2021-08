Rennes s'offre Gaëtan Laborde

[#LesRennaisSontPartout]Une dernière escale dans le Sud... et on rentre avec un nouveau Rouge et Noir dans la valise ! ?? pic.twitter.com/Zimjbjpz0g — Stade Rennais F.C. (@staderennais) August 31, 2021

CG

Un Andy Delort de perdu, un Gaëtan Laborde de perdu aussi.En moins d'une semaine, Montpellier aura accepté de se séparer de ses deux buteurs. Le premier est Niçois depuis ce week-end, le second s'est engagé pour quatre saisons avec le Stade rennais ce mardi soir dans les dernières heures du mercato. Courtisé par l'OL et le FC Séville, Laborde a finalement choisi de poser ses bagages en Bretagne, où il vient renforcer un secteur offensif déjà bien fourni.Très actif et dépensier cet été, Rennes a signé un chèque de quinze millions d'euros (hors bonus) pour convaincre Laurent Nicollin de laisser filer son attaquant qui disposait d'un bon de sortie en cas d'offre satisfaisante. Laborde aura passé trois années à Montpellier, où il avait brillé lors du dernier exercice (18 buts, 9 passes décisives). Le joueur de 27 ans débarque sur les bords de la Vilaine en pleine forme, puisqu'il a planté trois fois lors des quatre premières journées de cette nouvelle saison sous les couleurs montpelliéraines.À lui de continuer à faire la pluie et le beau temps à Rennes.