Reims frustre Sainté sur le fil

Un point, c'est tout.Battu lors de ses quatre dernières sorties en championnat, Saint-Étienne a certes mis fin à sa vilaine série face à Reims. Mais les Verts n'ont pas gagné, la faute à des Rémois qui ont eu le mérite d'y croire jusqu'au bout et ont égalisé dans le temps additionnel (1-1).Dans une première période pas franchement emballante, il a fallu patienter jusqu'à la 42minute pour s'enjailler un peu, sur une frappe de Dia écartée en corner par Jessy Moulin, promu titulaire cette semaine par Claude Puel . Très peu sollicité par des Stéphanois sans idées, son homologue rémois Predrag Rajković a lui dû attendre la 57minute et ce tir du droit de Boudebouz pour réellement s'employer.Une occasion qui a eu le mérite de lancer les Verts, certes mis en danger par Toure sur corner (61), mais dont la montée en puissance a été récompensée par un but de Bouanga, qui a pris le meilleur dans les airs sur Foket pour smasher de la tête un long centre d'Honorat. En passe d'obtenir son premier succès en Ligue 1 depuis le 25 janvier, Sainté a néanmoins fini par craquer sur l'ultime offensive rémoise, où Dia a obtenu et transformé un penalty, concédé par M'vila.Ce point glané dans lepermet à Reims de remonter au huitième rang. Saint-Étienne gratte lui une place et est désormais quinzième, mais ne compte que deux unités d'avance seulement sur Nîmes, le barragiste. Les Verts ont par ailleurs signé un dix-neuvième match de suite sans défaite à la maison face à Reims, qui ne s'est plus imposé dans le Chaudron depuis le 1novembre 1959. Maigre consolation.Moulin - Debuchy, Saliba, M'vila, Kolodziejczak - Camara, Cabaye (Gabriel Silva, 85) - Honorat, Boudebouz (Trauco, 70), Bouanga - Diony (Dioussé, 79).Claude Puel.Rajković - Foket, Disasi, Abdelhamid, Kamara - Munetsi, Cassamá, Chavalerin (Dingomé, 78) - Dia, Toure (Donis, 64), Doumbia (Mbuku, 73).David Guion.