Reims et Rennes partagent les points

4

Reims (4-3-3) : Rajković – Foket, Faes, Munetsi, Konan – Cafaro (Sierhuis, 82e), Cassamá, Chavalerin – Mbuku (Lopy, 88e), Dia, Doumbia (Zeneli, 71e). Entraîneur : David Guion.



Rennes (4-4-2) : Gomis – Traoré, Da Silva, Aguerd, Truffert (Maouassa, 71e) – Bourigeaud (Del Castillo, 71e), Nzonzi, Camavinga (Grenier, 88e), Tait – Terrier, Guirassy. Entraîneur : Bruno Genesio.

Du soleil, du suspense et un partage de chocolats en ce dimanche de Pâques : que demande le peuple ?Il ne faut jamais s'endormir dans un duel de Stade, c'est ce qu'ont voulu montré Reims et Rennes ce dimanche après-midi à Auguste-Delaune. Après une première période en manque de rythme et où Rennes a buté sur une défense rémoise bien en place, la deuxième a été plus animée. Reims aurait pu l'emporter en menant au score par deux fois dans deux temps forts, mais Rennes a fait preuve d'abnégation pour ne pas repartir bredouille de la Champagne. Le Stade de Reims reste installé à sa douzième place, et le Stade rennais, lui, grimpe de deux places au classement en passant provisoirement sixième.Lors du premier acte, le pressing haut rennais a obligé les Rémois à échafauder une défense de fer. Les locaux sont même sur le point d'ouvrir le score, lorsque Gomis, sorti aux abords de la surface dans les pieds de Dia, laisse son but vide pour une tentative de Mbuku. Mais le minot rémois, excentré, ne parvient pas à cadrer (14). Malgré sa présence quasi permanente dans la partie de terrain adverse avec notamment un Bourigeaud proactif, Rennes ne parvient pas à contourner le bloc rémois et s'essaye donc plusieurs fois de loin en restant inoffensif. Une éclaircie bretonne pointe le bout de son nez sur un joli une-deux entre Guirassy et Terrier, mais Rajković enlève la frappe de ce dernier (29). Œil pour œil et dent pour dent, le duel de bloc haut s'inverse au retour des vestiaires : lorsque Gomis se couche bien sur une frappe croisée de Mbuku, Dia veille pour ouvrir le score. Guirassy égalise ensuite, en provoquant et transformant lui-même un penalty. Konan remet alors les siens devant, en exécutant lescandé par ses coéquipiers et en envoyant un beau cachou dans le petit filet de Gomis. Sur le corner rennais qui suit, Rajković manque sa sortie, et Guirassy double finalement à bout portantDeux chocos partout, score final !