Corinne Diacre

Corinne Diacre et Wendie Renard ne s’apprécient guère, et il n’y a qu’à lire ce passage de Mon étoile - l’autobiographie publiée par Renard en décembre 2019 – pour s’en convaincre : « Lors du premier rassemblement de 2018, le lieu de rendez-vous change : j'arrive à Montpellier regonflée à bloc. Pour lui dire bonjour, je tends la main à la coach. Je vois immédiatement un changement sur son visage. Elle lâche : "Il va falloir que tu rentres vite dans le rang si tu ne veux pas rester chez toi". Après lui avoir fait répéter sa phrase, je lui réponds simplement : "Je ne savais pas qu'il fallait faire la bise à la sélectionneuse pour venir en équipe de France. Je vous ai dit bonjour, je ne vous ai pas manqué de respect, mais je ne vous donne plus mon visage." » Un échange tendu que Corinne Diacre non plus n’a pas oublié. Bien décidée à couper la chique sous le pied de sa meilleure buteuse lors de la dernière Coupe du monde, Diacre fait dérober l’objet par un tierce pour le filer à Griedge MBock, sa véritable chouchoute. Sacrée guerre d'ego.