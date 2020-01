Fabrice Faure : « Je pense juste que l'OM n'en sort pas grandi »

La Coupe de France a un goût de rance. Président du Trélissac Football Club battu aux tirs au but par l'Olympique de Marseille hier soir à Limoges, Fabrice Faure revient vingt-quatre heures plus tard sur le braquage de ce début d'année : les 140 000 euros embarqués par les Phocéens dans le bus retour. Au diable les traditions !

Propos recueillis par Théo Denmat

Oui, bon... Je trouve le communiqué de l’OM un peu déplacé. C’est leur choix, et de toute façon ils sont complètement dans leur droit, puisque la somme leur appartient, c’est le règlement de la Fédération française de football.D’habitude, il se veut dans le côté « élégance » et tradition de la Coupe de France que les clubs professionnels laissent leur part de recette. Après, si c’est pas le cas, c’est pas le cas... Je ne veux plus polémiquer. Cet argent, ils ne l’ont pas donné hier, je ne vois pas pourquoi ils le donneraient aujourd’hui, et de toute façon, je n’en ai pas envie. Pour qu'ils sortent par la grande porte, c’était sympathique d’envoyer un petit mot au président Eyraud pour dire : «» Ça servirait pour les gamins qui jouent au ballon tous les samedis matin. Je pense que les clubs professionnels ont suffisamment de moyens au niveau des droits TV pour bien vivre.Oui, on n'était pas loin de battre l’OM. Mes joueurs sont partagés et moi aussi entre le fait qu’on soit passés à deux doigts d’un exploit et celui qu’on ait prouvé que Trélissac et le football amateur avaient des qualités.C’est ça !En prolongation et même en fin de deuxième mi-temps, il y avait la place pour faire quelque chose. Malheureusement, ils étaient sûrement mieux préparés que nous à la séance de tirs au but, si j’écoute les commentaires qu’ils ont faits. Mon équipe est sortie de la Coupe de France la tête haute. Les commentaires sont élogieux partout ce matin envers mes joueurs, donc c’est le plus important.On dit ça de moi ? Quand on reçoit un club pro avec l’histoire et l’aura de l’OM, c’est toujours valorisant pour le club. Moi, j’ai la chance extraordinaire en tant que président de les avoir déjà affrontés trois fois, avec à chaque fois des histoires différentes. Maintenant, il y a le championnat qui continue, où l’on n’est pas bien placés, donc il faut sortir de cette impasse. Mes joueurs ont prouvé qu’ils étaient capables de faire autre chose en championnat que ce qu’ils ont montré jusqu’à présent.Oh oui, oui, mais je ne me formalise pas, hein. Je pense juste que l’OM n'en sort pas grandi.Oui, voilà. Je n’ai pas plus à dire.Oui... On a des contraintes sécuritaires assez draconiennes de la Fédé et des autorités sur l’accueil des supporters de l’OM qui engendrent des frais assez significatifs, et qui sont supportés par le club qui reçoit. Il faut que l’OM le sache. Mais bon, ils ne sont pas stupides.Un pétard agricole a aussi pété à un mètre d’un jeune joueur de Trélissac, qui a douze ans, qui a eu un tympan touché. On l’a fait suivre par un spécialiste, les nouvelles sont rassurantes. À cet âge-là, il va s’en remettre, mais ce gamin était venu faire la fête, pas pour recevoir un pétard agricole à côté de ses oreilles.Oui, mais c’est même pas ça ! Regardez les tarifications qui sont pratiquées un peu partout, si vous estimez que des gradins en tribune, de face, à 20 euros, c’est cher... Enfin bon.Oui, et c’est ce qu’ils ont fait il y a quatre ans. On avait fait une tarification identique, avec 17 000 personnes au stade Chaban-Delmas à Bordeaux, et le président Labrune avait déduit de sa part les frais logistiques. Il nous avait laissé 30 000 ou 40 000 euros, encore une fois c’est le geste qui compte.Et à l’époque Dassier, c’était pareil. Après, le président Eyraud, il assume, hein. C'est apparemment compliqué pour lui parce que les supporters de l’OM n’ont pas trop aimé. Quand on voit en comparaison que le Paris Saint-Germain a laissé sa recette... À mon niveau, quand on a démarré la Coupe de France fin septembre, on a visité des clubs de District, D1, D2, avec trois ou quatre divisions d’écart. On n’est pas sur des sommes comme hier, mais moi je n’ai jamais pris la recette quand je me déplaçais. On prend la recette quand on tombe sur des clubs de niveau équivalent, parce qu’il n’y a pas de raison. Mais d’ailleurs quand vous regardez la feuille de recette de la Coupe de France, vous avez un petit rectangle en bas à droite où le club qui visite a le choix de laisser sa recette en totalité ou en partie.Eh bien « 0 » .Oui, bon... Bergerac joue dans la même division que moi, ça aurait été mal perçu de ma part de leur laisser la recette, ils auraient pu voir cela comme une provocation hautaine. Cela ne se fait pas dans les clubs de même division qui se reçoivent. Je n’ai pas de réponse à faire là-dessus.Ah oui, c’est complètement fini, je passe à autre chose. Après, je laisse le président Eyraud faire ce qu’il veut. S’il veut répondre, eh bien tant mieux pour le District de Dordogne. Et s’il ne le veut pas, c’est son choix, et je n’ai pas à le critiquer. Il a juste à l’assumer.