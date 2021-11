Quand Raiola : « En Angleterre, quand on parle de Pogba, même les morts se réveillent »

#Raiola su #Pogba alla #Juve: "Dicembre è il mese per sognare, ma meglio non dire nulla. Quando parlo di Paul in Inghilterra si svegliano pure i morti" @dariomarchetti7 pic.twitter.com/LUFeHrvGFi — TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) November 17, 2021

MD

Seul contre tous.C’est bien connu, dans le Royaume de Sa Majesté on aime bien se payer les joueurs qui ne répondent pas aux attentes. Surtout dans les écuries les plus prestigieuses. Entre ses performances moyennes (conjuguées à son exclusion lors de la fessée infligée par Liverpool (0-5) en octobre dernier) et ses exigences salariales qui rendent les négociations autour d’une possible prolongation de contrat terriblement longues, Paul Pogba revient souvent dans les discussions. Face à toutes les critiques, l’agent du Français Mino Raiola est allé au front., a balancé Mino Raiola, fraichement nommé président d'honneur de l'IAFA (Association italienne des agents de football). Au micro de la Rai, l’agent de Paul Pogba n’a pas pu s’empêcher de faire allusion au récent discours de Paul Scholes sur son joueur. Enfin, Raiola a évoqué la situation contractuelle du milieu de terrain de Manchester United, actuellement sur la touche Qui aura Pogba sous le sapin à Noël ?