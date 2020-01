Pourquoi les matchs de FA Cup débuteront avec une minute de délai

MR

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

« On entre dans le temps promotionnel... »Pour ce 3tour de Coupe d'Angleterre, la Fédération a prévu de donner le coup d'envoi des 32 rencontres organisées entre samedi et lundi avec une minute de décalage. Ce qui donne des horaires incongrues, telles que 12h31, 15h01, 19h16 ou 20h56. La raison de cet écart ? Laisser suffisamment de temps pour faire passer un message porté par la campagne, menée par la FA et la fondation Heads Together (dont s'occupe le prince William), visant à sensibiliser les spectateurs au «» .Ces dernières années, les autorités cherchent à encourager le public - «» - à s'ouvrir sur des questions liées à la santé mentale et émotionnelle. «» , explique la FA, l'idée étant de faire «» . «» , ajoute Mark Bullingham, directeur général de la FA.Une mission bien plus complexe pour les fans de Tottenham ou Newcastle...