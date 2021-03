Pas de vainqueur entre Lens et Metz

41

RC Lens (3-4-1-2) : Leca – Gradit, Badé, Medina – Clauss (Michelin, 84e), Cahuzac, Doucouré, Haïdara – Fofana – Sotoca (Kakuta, 71e), Kalimuendo (Banza, 70e). Entraîneur : Franck Haise.





FC Metz (3-5-1-1) : Caillard – Bronn, Fofana, Boye – Delaine, Pajot, Maïga, Sarr, Udol – Boulaya – Vagner (Ambrose, 76e). Entraîneur : Frédéric Antonetti.

Joli nul, pour deux équipes enthousiasmantes !Dans le duel des prétendants surprises à l'Europe, Lens et Metz se sont neutralisés (2-2). Le match aura livré le même scénario avant et après la mi-temps, à savoir Lens qui maîtrise son sujet sans parvenir à faire le break et subissant une égalisation sur une maladresse défensive. Les locaux, qui n'ont désormais plus perdu depuis depuis huit rencontres, n'ont cependant jamais rendu les armes et ont fait reculer les Messins après chaque égalisation... En vain. La bonne opération n'est ni pour les Sang et Or, ni pour les Grenats. Mais pour les Marseillais, qui peuvent conserver leur fauteuil de cinquième conquis en disposant de Brest ce samedi ( 3-1 ).Dans un début de match bien calme, mais à l'avantage des Messins en matière de possession, un coup franc à 25 mètres de Clauss fait mouche sur une frappe puissante déviée par le mur et prenant Caillard à contre-pied. Mais alors que Lens met à son tour le pied sur le ballon et que Metz ne dépasse pas le milieu de terrain, une incompréhension entre Badé et Medina pousse ce dernier à charger Maïga dans la surface. Vagner égalise, sur penalty. Lens aime jouer avec le feu, et un nouveau cadeau est offert à Vagner, qui trouve cette fois-ci le poteau (31). Cahuzac remet les siens devant, en reprenant un centre fort. La tête décroisée de Sotoca est, au retour des vestiaires, à quelques centimètres d'enfoncer le clou (49). Les Lensois se font à nouveau rejoindre sur une magnifique frappe enroulée petit filet opposé de Delaine, après un cafouillage de Cahuzac. L'entrée en jeu de Kakuta à vingt minutes du terme offre ensuite un regain d'énergie aux Artésiens, et est presque décisive lorsque l'attaquant formé à Chelsea est à un cheveu d'inscrire leur troisième but après un bon centre de Clauss (80). Sur un dernier corner, Cahuzac a la balle de match qui arrive sur son front... Poteau (90+2) ! Metz n'a pas vu le jour de la deuxième période, mais s'en tire avec un point presque miraculeux.Et à la fin, ce n'est pas toujours Lens qui s'en sort face à Metz