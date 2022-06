Palerme est de retour en Serie B

O Palermo tá de volta à Serie B ?? Três anos depois de declarar, mais uma falência e recomeçar do zero na Serie D. À ascensão do time desde a chegada do Silvio Baldini no meio da temporada foi incrível. O que era pouco provável no começo se tornou realidade?? @LegaProOfficial pic.twitter.com/bFoBxSAIEx — Natha campione d’Italia ??? (@nathaliaperez) June 12, 2022

Le retour à la surface en attendant lesde Javier Pastore, Paulo Dybala et Edinson Cavani Palerme remonte en Serie B. Ce dimanche soir, l'écurie sicilienne a disposé de Padoue 1-0 dans un stade Renzo-Barbera plein à craquer. Un penalty de Matteo Brunori (25) a suffi pour combler de joie leurs 34 000 spectateurs qui ont exulté dans le stade Renzo-Barbera, tout comme par la suite dans les rues de la ville.Cette victoire, couplée à celle une semaine plus tôt sur le même score lors de la manche aller, a permis auxde remporter la finale des play-offs. Ils accompagneront Bari, Modène et le FC Südtirol en deuxième division, trois ans après leur faillite . Ils auront donc seulement passé une année en Serie D et deux en Serie C.Bientôt le retour dans l'élite pour le plus beau maillot du pays ?