OM : Un trio Anziani-Flachez-Larguet sur le banc face à Lens et Paris

Emploi précaire L'éviction d’André Villas-Boas est venue ajouter un peu plus de tracas au quotidien de l'OM. Les Phocéens doivent pourtant continuer à jouer, et le déplacement à Lens (21h) pour le compte de la 23journée de Ligue 1 va créer une situation inédite. Sur le banc, trois hommes vont ainsi assurer l’intérim, en attendant que le club trouve une solution de repli. Philippe Anziani, entraîneur de la réserve en National 2, Maxence Flachez (son adjoint) et Nasser Larguet, responsable du centre de formation, ont été choisis.Une réunion d’urgence a été organisée ce mardi après-midi, afin d’établir un plan de bataille temporaire. En plus de ce trio, les préparateurs physiques et l’analyste vidéo de l’équipe réserve et des moins de 19 ans complèteront le staff. Une alternative qui se poursuivra jusqu’au 7 février, date de la confrontation face au PSG.Rien ne va.