Nottigham retarde le sacre de Fulham

Fulham (4-2-3-1) : Rodak - Williams (Tete, 77e), Adarabioyo, Ream, Bryan (Muniz, 77e) - Reed (Cairney, 58e), Seri - Wilson, Carvalho, Reid - Mitrović. Entraîneur : Marco Silva.



Nottingham (3-4-1-2) : Samba - Worrall, Cook, McKenna - Spence, Yates, Garner, Colback (Layrea, 73e) - Zinckernagel (Lolley, 66e) - Jonhson, Surridge (Cafu, 73e). Entraîneur : Steve Cooper.

FP

Fulham en peine.Alors qu'ils pouvaient être sacrés dès ce mardi soir, lesdevront patienter après leur surprenant revers face à Nottingham Forest (0-1). Globalement dominateurs, les hommes de Marco Silva, d'ordinaire si prolifiques, se montrent trop maladroits pour parvenir à tromper Samba. Discret lors du premier acte, Mitrović expédie son coup franc au-dessus des cages du portier franco-congolais juste avant la pause (46). Bis repetita au retour des vestiaires où le buteur serbe ne parvient pas à cadrer sa tête (48). Ses coéquipiers ne se montreront pas beaucoup plus efficaces. Reid (47), Wilson (61) et même Adarabioyo sur un ultime coup franc (92) ne trouvent pas la cible. Seul Carvalho parvient à mettre en danger Samba, mais le gardien de Forest se détend parfaitement pour détourner l'enroulé du Portugais.En face, Nottingham ne se laisse pas faire et procède en contre. Sur une touche rapidement jouée au niveau de la ligne médiane, Surridge tente de lancer Zinckernagel. Le Danois profite d'une mésentente entre Ream et Rodak pour glisser le cuir au fond des filets et refroidir Craven Cottage. Privé de ballon, Forest se montre pourtant plus dangereux que son adversaire du soir. Johnson, grand artisan du succès des siens, envoie Surridge au but, mais l'Anglais bute sur Rodak, bien sorti (52). Le Gallois tente ensuite sa chance, sans succès (62) avant qu'Adarabioyo ne parvienne à détourner sa frappe du bout du pied (82), l'empêchant de faire le break.Un deuxième but finalement inutile pour Forest qui grimpe au troisième rang grâce à ce succès de prestige. De leur côté, lesne profitent pas du nul de Bournemouth face à Swansea et devront encore attendre pour aller conquérir leur quatrième titre en Championship.