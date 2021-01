Nîmes fait chavirer l'OM

Incapable de concrétiser sa domination en première période, où Florian Thauvin a notamment loupé un penalty, Marseille a coulé après la pause et concédé une défaite embarrassante face à Nîmes, la lanterne rouge (1-2). Muet depuis son arrivée en Ligue 1, Niclas Eliasson a planté un doublé et a permis aux Crocos de se relancer après huit matchs sans succès.

443

Sanson à la chasse, Kamara à la casse

Ferhat-Alakouch-Eliasson, le tiercé gagnant

Marseille (4-2-3-1) : Pelé - Lirola, Álvaro, Ćaleta-Car, Sakai (Khaoui, 66e) - Rongier, Kamara (Gueye, 18e), Sanson (Cuisance, 66e) - Thauvin (Radonjić, 66e), Benedetto, Payet (Germain, 66e). Entraîneur : André Villas-Boas.



Nîmes (4-1-4-1) : Reynet - Alakouch, Briançon, Deaux, Meling - Cubas - Ferhat, Fomba, Ripart, Eliasson (Benrahou, 84e) - Koné (Alibi, 90e+4). Entraîneur : Jérôme Arpinon.

Au même titre que les manifs anti-Eyraud d'avant-match, rater des penaltys est presque devenu un rituel pour l'Olympique de Marseille. Après Payet à Porto, Thauvin contre Bordeaux et à nouveau Payet à Angers, Thauvin a cet après-midi « égalisé » et porté à quatre le nombre d'échecs marseillais dans cet exercice cette saison. Pas sans conséquence : faute d'ouvrir le score quand cette occasion en or s'est présentée, l'OM a progressivement perdu pied et permis à la lanterne rouge nîmoise de repartir du Vélodrome avec trois points assez mérités (1-2).Vainqueur d'un seul de ses cinq derniers matchs de championnat, Marseille avait pourtant face au dernier de la classe une bonne occasion de repartir de l'avant. Une ambition symbolisée d'entrée par un homme : Morgan Sanson. Aligné aux côtés de Benedetto pour chasser les Nîmois jusque dans leur surface, le numéro 8 olympien est le premier à faire frissonner Baptiste Reynet, sur un joli centre rentrant de Payet qu'il ne peut qu'effleurer (2). Et le premier à chauffer les gants du portier des Crocos, d'une volée consécutive à un centre de Thauvin (16). Cette alerte en précède une autre, musculaire celle-ci, pour Boubacar Kamara, touché derrière la cuisse et contraint de renoncer dès la 17minute.C'est du banc, donc, que le minot voit Thauvin envoyer son péno à côté (35), puis Reynet réaliser un arrêt miraculeux du pied devant Benedetto (36). Malgré le pressing haut adverse, Nîmes s'efforce de jouer et parvient à s'offrir quelques incursions dans le camp marseillais, pour la plupart orchestrées par Zinedine Ferhat. Auteur de deux centres dangereux en début de match (3, 9), puis d'un petit numéro conclu par un tir trop croisé (13), l'ailier est aussi à l'origine de la plus grosse occasion nîmoise en première période : une tête de Moussa Koné magnifiquement détournée en corner par Pelé (45+1).Un avertissement visiblement pas pris très au sérieux par l'OM, friable et trop souvent coupé en deux à la reprise. Trop facilement transpercés, les hommes d'André Villas-Boas voient leur fébrilité passagère doublement sanctionnée par le duo Alakouch-Eliasson. Muet depuis son arrivée dans le Gard, le Suédois se trouve d'abord à point nommé pour contrer un centre puissant du premier, servi dans la surface par Ferhat. Trois minutes plus tard, on prend les mêmes et on recommence : contre emmené par Ferhat, appel croisé et pichenette d'Alakouch au-dessus de Pelé, et conclusion d'Eliasson pour le doubléC'en est trop pour AVB, qui, après l'heure de jeu, procède à quatre changements simultanés. Sans grand effet, jusqu'à cette transmission foirée par Cubas à 25 mètres du but, et punie par Benedetto, buteur d'un joli plat du pied face à sa victime préférée. Insuffisant : malgré une chiche de Khaoui écartée par Reynet (90+5) et un dernier coup franc de Cuisance non cadré, Marseille enchaîne une deuxième défaite cette semaine après celle concédée lors du Trophée des champions face au PSG . Et manque donc l'occasion de revenir à un point du quatrième, Monaco, à quatre jours d'un premier match en retard contre Lens. Dans ce contexte, le couvre-feu généralisé apparaît comme une bonne nouvelle pour les joueurs et le président marseillais.