Un champion du monde 2018 pourrait faire son retour avec les Bleus

Thauvin est remis à Flo.

Le début de saison tonitruant de Florian Thauvin n’est pas passé inaperçu du côté de Didier Deschamps et de son staff. Le natif d’Orléans, qui après un gros passage à vide revit du côté de l’Udinese, troisième de la Serie A, compte déjà trois buts et une passe décisive. Des performances qui valent au champion du monde d’être pré-sélectionné avec l’équipe de France pour les rencontres de Ligue des nations contre Israël (10 octobre) et la Belgique (14 octobre), annonce L’Équipe ce lundi.

S’il vient à franchir à nouveau le portail de Clairfontaine, ce serait une grande première depuis le mois de juin 2019, où il avait honoré sa dernière convocation sous le maillot bleu. C’est d’ailleurs là qu’il avait marqué son seul but en équipe de France, à Andorre (4-0).

Réponse le 3 octobre, jour de l’annonce de la liste.

Futsal : la légende Falcaõ outrée par l’attitude des Français et des Iraniens