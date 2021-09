Neymar s’insurge contre le carton jaune infligé à Lucas Paquetá

RB

Et le, dans tout ça ?Honnêtement, on a encore un peu de mal à savoir pourquoi Lucas Paquetá a écopé d’un carton jaune, mercredi soir, à la 92minute du match entre l’OL et Troyes . Alors que la victoire rhodanienne semblait déjà actée (3-1) et qu’il ne restait plus qu’une poignée de secondes à jouer, le milieu brésilien a tenté un geste technique ambitieux non loin du poteau de corner. Cela n’a pas été du goût de Giulian Biancone, qui l’a sans doute perçu comme du chambrage. Stéphanie Frappart, elle, a averti l’ancien Milanais. Celui-ci a-t-il trop tardé à venir auprès de l'arbitre, qui l'a appelé à plusieurs reprises ? Peut-être. Toujours est-il qu'il n’en fallait pas plus pour agacer Neymar.Dans la nuit de mercredi à jeudi, le numéro 10 du PSG - titulaire lors de la victoire poussive de son équipe à Metz (1-2) - a pris fait et cause pour son compatriote dans une story publiée sur Instagram., a commenté le Ney, qui a aussi ajouté :joga bonitoÀ deux doigts d'appeler à la révolution.