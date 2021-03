Musiala signe au Bayern jusqu’en 2026

FG

Un cadeau quand même plus sexy qu'une Smartbox.Quelques jours après avoir soufflé ses dix-huit bougies le 26 février dernier, Jamal Musiala vient de s’engager pour cinq ans avec le Bayern Munich. Selon Bild et la Sky , le petit prodige du club bavarois a signé un très gros contrat qui lui rapportera la belle somme de cinq millions d’euros par an.Formé à Chelsea, le Germano-Britannique est devenu le 20 juin 2020 dernier, à 17 ans et 115 jours, le plus jeune joueur de l’histoire du Bayern Munich à disputer un match officiel. Il a par ailleurs annoncé la semaine dernière qu’ il avait décidé de jouer pour les couleurs de la Nationalmannschaft au détriment de la sélection anglaise, qu’il a représentée dans les catégories de jeunes. Nul doute que Joachim Löw devrait très vite faire appel à la jeune pépite, notamment pour l’Euro 2021.Dix-huit ans et cinq millions d’euros par an, la vie d’adulte commence plutôt bien.