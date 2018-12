MU fait exploser Cardiff

En voyage à Cardiff pour la première d'Ole Gunnar Solskjær sur le banc, Manchester United s'est fâché et s'est largement imposé (1-5), inscrivant cinq buts pour la première fois depuis le départ de Sir Alex Ferguson.

Une approche positive, enfin

Cardiff City (4-1-4-1) : Etheridge - Écuélé Manga, Morrison, Bamba, Cunningham - Gunnarsson - Hoilett (Harris, 74e), Víctor Camarasa, Arter (Zohore, 61e), Murphy - Paterson. Entraîneur : Neil Warnock.

Manchester United (4-3-3) : De Gea - Young, Jones, Lindelöf, Shaw - Herrera, Matic (Fellaini, 87e), Pogba - Lingard, Rashford (Fred, 80e), Martial (Andreas Pereira, 87e). Entraîneur : Ole Gunnar Solskjær.

Pan! Pan! Pan! Pan! Pan! Cinq coups de feu, une victime et un assassin à gueule d'enfant, arrivé dans la salle en doudoune et reparti sur un sourire coquin. Le crime ? Quelque chose de très propre et sans trace de sang : pour la première fois depuis le départ de Sir Alex Ferguson Manchester United a inscrit samedi, au Cardiff City Stadium, cinq buts lors d'un match de Premier League. Alors, on a revu des sourires et on s'est dit qu'un petit quelque chose avait peut-être été vraiment débloqué dans une semaine qui aura vu José Mourinho passer par dessus bord et Ole Gunnar Solskjær, le fameux assassin, revenir à la maison pour une pige de quelques mois, mission pour laquelle le Norvégien est notamment accompagné de Mike Phelan , un autre revenant. Ironie de l'histoire, le mandat de l'ancien tueur en short a débuté à Cardiff , là même où il s'était royalement planté il y a quatre ans de ça.Résultat? Si Solskjær ne peut tout avoir réglé en trois jours, Manchester United a proposé du jeu, du vrai, via du jeu au sol, un travail soigné à la première relance qui a permis à Paul Pogba , aligné d'entrée, de se libérer offensivement et de jouer plus près du trio Martial-Rashford-Lingard posé à la pointe du 4-3-3 mancunien, et plusieurs mouvements offensifs assez brillants. Ce qui a donné, en images, un coup franc cliniquement lâché par Rashford dans le but gallois après quatre minutes de jeu, une dizaine de frappes, un pétard allumé par Herrera dans la lucarne de Neil Etheridge , un ballon poussé par Martial au bout d'un enchaînement splendide avec Pogba et Lingard... Puis, une tâche, quand même, faite par Marcus Rashford à sept minutes de la pause, l'attaquant international anglais décidant de s'emmener le ballon du bras en pleine surface et laissant Victor Camarasa battre David De Gea sur penalty.L'affaire avait pourtant tout d'un piège. 1 : parce que Manchester United restait sur trois défaites consécutives à l'extérieur face à des promus. 2 : parce que Cardiff arrivait aujourd'hui avec trois succès de suite à domicile dans la poche. 3 : parce qu'on ne savait pas vraiment à quoi s'attendre, United restant sur une prestation affligeante à Anfield (3-1). Mais elle aura été parfaitement gérée par Solskjær, Manchester United maintenant le rythme au cours d'une seconde période où Jesse Lingard a inscrit un quatrième but sur penalty et un cinquième en fin de match sur un service délicieux de Pogba, où Rashford est passé tout près d'un doublé sur une belle ouverture de Lindelöf et où De Gea s'est montré impérial sur les rares flèches adverses de la seconde période (une tentative de Josh Murphy , une autre de Zohore).Un point important : il est impossible, et cela n'aurait aucun sens, de tirer des conclusions définitives après cette première rencontre de l'ère Solskjaer mais il faut noter l'approche défensive positive de MU -les positions très avancées de Young et Shaw, le jeu vertical de la paire Jones-Lindelöf- une semaine après avoir bouclé un match contre Liverpool avec 36 frappes concédées, même si la fin de match aura été marquée par quelques relâchements. C'est le principal point de réconfort, au-delà des trois précieux qui viennent de tomber dans les mains de Ole Gunnar Solskjær sur sa première tentative et ce alors que Chelsea , propriétaire de la quatrième place visée en fin de saison par United, a été battu plus tôt dans la journée par Leicester . Trois points qui permettent de lancer positivement le chantier débuté cette semaine. Ce n'est qu'une première balle, reste à enchaîner les victimes.