Quand un joueur de D4 anglaise s’essaie au kung-fu, ça fait rouge

« Il est venu du ciel comme un pélican. »

Si la Premier League n’a pas encore repris ses droits, la League Cup a, elle, déjà fait son retour de l’autre côté de la Manche. Au programme de ce premier tour : un duel entre Cardiff, pensionnaire de Championship, et Colchester, équipe de D4, ce mercredi soir. Si les Gallois l’ont finalement emporté aux tirs au but (2-2, TAB 3-0), le geste de la soirée est à mettre à l’actif de Samson Tovide, qui a visiblement suivi un ou deux stages de kung-fu durant l’été.

Jamilu Collins of Cardiff city is kicked by Samon Tovide of Colchester Utd (r) who gets a straight red card in tonight's Carabao Cup match in Cardiff, pics by Andrew Orchard pic.twitter.com/ofwZsz3UT6

— Andrew Orchard (@sportsphotoAOSP) August 9, 2023