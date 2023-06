Bordeaux sera indemnisé pour le transfert d’Emiliano Sala

De l’argent, encore de l’argent.

D’après les informations de France Bleu Gironde et Ouest-France, les Girondins de Bordeaux vont recevoir six à huit millions d’euros de la part du FC Nantes, dans le transfert d’Emiliano Sala, tragiquement décédé en 2019. Les Girondins avaient inclus une indemnité de transfert dans le contrat de l’Argentin et un pourcentage de 50% de la somme de revente du joueur, transféré de Bordeaux à Nantes en 2015. Emiliano Sala avait ensuite été vendu pour 17 millions d’Euros à Cardiff.

Ce jeudi, le FCN et Cardiff City ont entamé une nouvelle série de procès, en audience au tribunal de commerce de Nantes. Le décès de Sala a en effet engagé un long feuilleton entre les Gallois et les Nantais, les premiers cités réclamant 100 millions d’euros de dédommagement. Perdant auprès du tribunal fédéral de Lausanne en mai dernier, Cardiff a donc décidé de lancer une contre-offensive.

En attendant une clôture définitive de cette triste affaire.

Fernando Cavenaghi : « Je ne suis jamais redevenu le joueur que j’étais »