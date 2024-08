La sécurité autour des terrains pointée du doigt après deux incidents en Angleterre

Deux fois en un week-end, ça fait quand même beaucoup.

Alors qu’Ollie Tanner était parti en direction du parcage de Cardiff après sa passe décisive sur le but égalisateur contre le grand rival Swansea (1-1), ce dimanche en Championship, une barrière publicitaire lui est tombée sur la jambe, sous la pression des supporters euphoriques. Résultat, le jeune Anglais a subi une coupure sur la jambe. Une blessure sans incidence, qui l’a seulement contraint à s’éloigner du terrain quelques minutes pour se faire soigner, mais l’accident aurait pu être dramatique.

Cardiff's Ollie Tanner was momentarily injured after fans accidentally collapsed an advertising board celebrating the Bluebirds' equaliser in a feisty South Wales derby ⬇️https://t.co/HTwUwhemkP pic.twitter.com/ofjMqoJsjL

— Mirror Football (@MirrorFootball) August 25, 2024