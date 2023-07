Nice résilie le contrat d’Aaron Ramsey… qui retourne à Cardiff

Une saison et puis s’en va.

Arrivé en provenance de la Juventus à l’été 2022, Aaron Ramsey ne sera finalement resté qu’un an à Nice. Ce samedi, le Gym a en effet annoncé que le contrat le liant à l’international gallois avait été rompu « d’un commun accord ». Le milieu de 32 ans sort d’un exercice 2022-23 mitigé, avec un seul but inscrit – au cours de son premier match, face à Toulouse -, quelques belles copies rendues ici et là mais, surtout, un état de forme trop fluctuant pour être considéré comme un cadre inamovible des Azuréens (seulement dix-huit titularisations en championnat).

🔴⚫️ L’OGC Nice et @aaronramsey ont décidé d’un commun accord de mettre un terme au contrat qui les liait. Le club le remercie et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière. pic.twitter.com/MqE4bxaOYM — OGC Nice (@ogcnice) July 15, 2023

L’ancien Gunner avait apparemment de la suite dans les idées car, peu après l’annonce de cette résiliation, Cardiff City a officialisé sa signature. L’homme aux 81 sélections avec les Dragons revient ainsi dans son club formateur, qui évolue actuellement en Championship.

En tout cas, en passant des Aiglons aux Bluebirds, Ramsey reste dans la thématique ornithologique.

