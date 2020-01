L'OM s'arrache, Montpellier, Lille et les Verts font le boulot

7

Les résultats des matchs de 14h15 :

Bastia-Borgo (N) 0-3 AS Saint-Étienne Buts : Nordin (33e, 90e+4) et Fofana (45e+1) pour les Verts.

Buts : Marveaux (22e, s.p.) et Wissa (113e) pour les Merlus // Charbonnier (36e) pour le Stade brestois.

Raon-l'Étape (N3) 2-3 Lille Buts : Duminy (77e) et Hassidou (83e, s.p.) pour Raon-l'Étape // Araujo (14e), Fonte (47e) et Rémy (64e) pour le LOSC.

Reims Sainte-Anne (R1) 0-1 Montpellier But : Hilton (6e) pour le MHSC.

Trélissac (N2) 1-1 (2-4, aux t.a.b.) Marseille Buts : Diaby (1e) pour Trélissac // Payet (20e) pour l'OM.





Ouf.L'OM s'est tiré une balle dans le pied, l'OM a angoissé, l'OM a pioché, mais l'OM s'en est sorti. Menés après moins de 20 secondes de jeu à Tréllisac (merci Yoyo Pelé) et réduits à dix à la fin du temps réglementaire, les Marseillais ont finalement arraché leur qualification pour les seizièmes de finale de la Coupe de France au bout de la séance de tirs au but. Terriblement laborieux.Saint-Étienne, le LOSC et Montpellier, eux, vont bien. Engagés en Coupe de France en ce dimanche après-midi , les trois clubs de l'élite ont validé leur billet sans trop trembler et verront les seizièmes de finale de l'épreuve.Bousculé à Raon-l'Étape avec les Verts il y a trois ans, Christophe Galtier était prévenu et n'a pas blagué, alignant une équipe type qui a d'abord facilement fait le boulot et qui a compté trois buts d'avance à 25 minutes de la fin. Problème : le LOSC s'est ensuite fait peur et a laissé les joueurs de National 3 revenir par deux fois. Finalement, ça passe pour les Nordistes (2-3). Ça passe aussi pour Montpellier, qui a dominé Reims Sainte-Anne à Delaune (0-1) grâce à un but précoce d'Hilton, et pour l'ASSE, qui s'est imposé à Furiani face à Bastia-Borgo (0-3) avec notamment un doublé de Nordin.Sur les autres pelouses, Lorient a poussé Brest à une prolongation et s'est imposé (2-1) grâce à un joli but de Yoane Wissa.