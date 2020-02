Montpellier frustre Sainté

Évoluant à dix contre onze pendant la majeure partie du match, le MHSC a tout de même réussi à choper les trois points grâce à une tête d'Andy Delort, face à des Verts encore une fois décevants.

Le faux-plan d'Amaury Delerue

Montpellier (3-4-1-2) : Rulli - D. Le Tallec, Congré, Hilton (c) - Sambia, J. Ferri (Chotard, 62e), Savanier, Ristić (Vargas, 80e) - Mollet (Souquet, 44e) - Laborde, Delort. Entraîneur : Michel Der Zakarian.



Sainté (3-4-2-1) : Ruffier - Saliba, L. Perrin (c), W. Fofana - Maçon (Honorat, 51e), Cabaye, Aholou, Trauco (Abi, 78e) - Boudebouz, Bouanga - Diony (Edmilson, 70e). Entraîneur : Claude Puel.

Le cuir était positionné, Ryad Boudebouz était prêt à s'élancer et Geronimo Rulli y était même allé de son petit mot pour perturber l'international algérien. La Mosson s'attendait déjà sûrement à voir son ancien soldat égaliser à cinq minutes de la pause suite à une faute de Junior Sambia sur Denis Bouanga, mais la VAR en a décidé autrement : d'un penalty et un carton jaune, on est passé à un coup-franc et un rouge. À choisir, les ouailles de Claude Puel auraient certainement préféré la première situation, vu leur incapacité à profiter de cette supériorité. Après deux contre-performances, ces derniers repartent de l'avant, alors que la déprime reste de mise dans le Forez.Romain Hamouma et Wahbi Khazri absents, c'est un Yvann Maçon (21 ans) lancé dans le grand bain qui offre la première alerte du match (6). Sur coup-franc, Rulli est aux fraises mais Loïs Diony, auteur d'un premier acte costaud, ne rabat pas assez (10). Alors que le vaillant William Saliba annihile à peu près toutes les occasions de la Paillade, Rulli doit fermer la porte à Trauco sur une belle phase stéphanoise (19). Arnaud Souquet initialement laissé au repos, c'est Junior Sambia qui est chargé de dynamiter le couloir droit, et sa galette pour la caboche d'un Andy Delort en embuscade fait mouche ().Les centres montpelliérains sont la clé : sur une inspiration de Téji Savanier, Gaëtan Laborde écrase sa frappe (31). Même si Sainté s'est fait sonner à la 25, l'axe des locaux est un gruyère dont Denis Bouanga, cochon, est proche de profiter (35). Le Gabonais pense obtenir un peno après un bon travail de Diony, mais la VAR fait finalement reculer la faute hors de la surface... et expulse Sambia (41), alors que Cabaye ne transforme pas le coup-franc.Malgré les entrées, notamment celle du puncheur Franck Honorat, et la possession, Sainté ne profite que très peu de la supériorité numérique en deuxième, si ce n'est une belle volée de Diony finissant sur Rulli (68). Pire, le MHSC continue d'exister à l'image de Laborde (74). Les quatre minutes de temps additionnel permettent à Charles Abi de passer à deux doigts de la libération (90+1), mais c'est tout. Il faudra s'accorder sur la notion d'urgence, mais la 18place n'est plus qu'à quatre unités de Saint-Étienne.