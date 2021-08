Mon papa à moi, c'est mon entraîneur

Vainqueur des deux premiers matchs de son histoire en Ligue 1, Clermont se rend à Lyon, dimanche (13h), dans le cadre de la 3e journée du championnat. Un Clermont dans lequel le milieu de terrain, Johan Gastien, a la particularité d'être entraîné par son père, Pascal. Une situation qui possède des avantages et des inconvénients. C'est en tout cas ce que disent les "fils de" que nous avons contactés.

Se transcender pour papa

Par Léo Tourbe

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Johan Gastien, milieu de Clermont, nous avait déjà souligné son appréhension lorsqu’il avait rejoint son père , Pascal, en Auvergne, en 2018., expliquait alors Gastien fils. Finalement, ses copains clermontois ont vite vu que Pascal n'accorderait aucun privilège à son fils et le courant est immédiatement passé entre Johan et le reste du vestiaire :La deuxième étape, après avoir affronté les regards accusateurs d’on ne sait quel crime, c’est de subir les invectives de ses adversaires, bien au courant qu’ils tiennent là un potentiel fusible mental., détaillait alors le milieu auvergnat. Des insultes qui poussent à travailler plus, à se prouver qu’on peut le faire sans son père., confiait Gastien., nous explique Jérémy Huysman, défenseur de l’USL Dunkerque en Ligue 2 et qui a évolué sous les ordres de son père, Nicolas (ancienne gloire, entre autres, de Metz et du Havre) entre 2006 et 2016.Dunkerquois de coeur, Huysman a commencé sa carrière avec son père alors qu’il créchait encore chez papa et maman., se souvient-il. Outre l’atmosphère qui peut parfois être tendue autour du rôti dominical, c’est aussi cette espèce de double jeu, à la fois très proche du coach et du vestiaire, qui rend cette situation encore plus dure à gérer. Comment faire lorsque votre coach de père se défoule sur un joueur une fois rentré à la maison ? Et comment réagir lorsque votre coéquipier se met à tailler un survêtement à votre paternel ?, répond le joueur de 32 ans.Rester avec son père plaît à certains, qui se transcendent lorsque leur géniteur est sur le banc de touche. Marc Chauveheid fait partie de ceux-là. Attaquant belge de la fin des années 90/début 2000, il a principalement porté les couleurs du KAS Eupen, aujourd’hui en première division mais un ou deux échelons plus bas selon les saisons à l’époque. Jadis chasseur de buts, aujourd’hui prof d’EPS, il est le meilleur buteur de l’histoire du club germanophone (90 pions). Entre 1996 et 2004, c’est son père, Claudy, qui entraînait l'équipe première. Une habitude pour le Belge puisque son papa était déjà son prof d’EPS à l’école., rigole Marc Chauveheid.Tellement était-il épanoui de jouer sous les consignes tactiques de son père, que le licenciement de ce dernier, en 2004, a été l’un des pires épisodes de sa carrière.. Un épisode qui n’a rien eu à voir avec la douleur, le déchirement, qu’il a éprouvé lorsqu’il a dû affronter son père, alors que celui-ci luttait pour le maintien.. Et d’être responsable d’un nouveau licenciement. C’est sûr qu’on y réfléchit à deux fois avant d’envoyer papounet pointer à Pôle emploi.