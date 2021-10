Mauro Icardi, la maladie d'amour

Durant la dernière semaine, Mauro Icardi a manqué le match contre le RB Leipzig en Ligue des champions et passé l'intégralité de la rencontre au Vélodrome contre l'OM sur le banc. Mais l'essentiel est ailleurs pour l'attaquant du Paris Saint-Germain, qui a réussi quelque chose de beaucoup plus important : il a sauvé son mariage. Et tant pis si pour y parvenir, il a dû mettre le PSG entre parenthèses.

« Une autre famille détruite pour une salope »

L'amour est plus fort que tout

Par Steven Oliveira

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les Classiques se suivent et ne se ressemblent pas entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Que ce soit au tableau d’affichage, puisqu'il faut remonter à 2016 pour voir la trace d’un 0-0 entre les deux équipes et même en 1998 pour en voir un au Vélodrome. Mais aussi pour Mauro Icardi, resté scotché sur le banc des remplaçants ce dimanche, qui a toujours marqué lors de ses trois confrontations face à l’OM. Et notamment lors de son premier Classique où il avait claqué un doublé pour permettre au PSG d’écraser son meilleur ennemi (4-0) . C’était il y a quasiment deux ans jour pour jour. Pourtant, le Mauro Icardi de l’époque, qui en était alors à 7 buts en 7 rencontres avec le club de la capitale, semble bien loin. Désormais ce n’est plus pour ses pions, mais pour ses passages répétés à l’infirmerie, ses barbecues et sa vie privée avec la sulfureuse Wanda Nara - qui est aussi son agent - que l’ancien de l’Inter Milan fait parler de lui. Et notamment ces derniers jours dignes d'une série Netflix. Avec un, évidemment. Du moins sur le plan amoureux.Rappel des faits de cette télé-réalité qui s’est jouée entre Paris et Milan et qui a pour terrain de jeu Instagram. Tout commence le week-end du 16 octobre, qui avait bien commencé pour Mauro Icardi avec cette victoire du PSG contre Angers (2-1) lors de laquelle l'Argentin a joué 90 minutes et provoqué un penalty. Mais au lendemain de cette victoire, Wanda Nara lâche une bombe au sujet de son mari en story sur Instagram :Il n’en fallait pas plus pour agiter les réseaux. Le monde entier sort alors le pop-corn, et l’Argentine retient son souffle par peur que leur couple star divorce. De son côté, Mauro Icardi entame son opération reconquête. Et celle-ci passe par prendre un billet d’avion pour Milan où s’est réfugiée sa femme. Et tant pis si pour cela, il faut manquer l’entraînement du PSG à trois jours du match de Ligue des champions contre le RB Leipzig que Neymar (blessé) et Ángel Di María (suspendu) ne pourront pas disputer.À Milan, Mauro Icardi rassure les fans en se montrant avec sa douce. Mais ça, c’est pour les réseaux. En réalité, le couple passe par la case avocat comme l’explique Wanda sur... Instagram :Sauf que cette solution ne plaît pas à l'attaquant argentin, qui prend sa plume pour écrire sa lettre d’excuse., confie Wanda.Et voilà que le couple revient main dans la main à Paris. Entre-temps, Mauro Icardi a supprimé tous les comptes qu’il suivait sur Instagram pour ne garder que celui de sa femme - avant de rajouter quelques heures plus tard celui du PSG -, tandis que ses coéquipiers sont venus, sans lui, à bout du RB Leipzig (3-2) En séchant l’entraînement et en n’étant pas apte psychologiquement à jouer contre Leipzig, l'ancien de l'Inter Milan s’est mis à dos une grosse partie des supporters et de l’opinion publique. Il faut dire que cette histoire s’ajoute aux dernières performances sportives de l’Argentin qui peine à retrouver son niveau de ses premiers mois dans la capitale, lui qui n’a plus marqué en Ligue des champions depuis décembre 2019 et qui n’a inscrit que sept pions la saison dernière en Ligue 1, et trois cette saison contre 12 lors de sa première année qui s’est pourtant arrêtée à la 27journée. Pourtant, il est difficile d’en vouloir à Icardi pour son comportement des derniers jours - tromperie mise à part - qui a finalement fait passer sa vie de famille avant son métier. Ce qui est un choix tout à fait compréhensible, même si son employeur, le PSG, est dans son droit de ne pas apprécier cette escapade lombarde et de sanctionner son joueur comme il l’a probablement fait en le laissant pendant 90 minutes sur le banc au Vélodrome. Il n'y a finalement qu'une chose à retenir de cette histoire. Une chose que l'on savait déjà, mais que les dirigeants parisiens vont devoir comprendre : pour Mauro Icardi, l'amour passera toujours avant le football.