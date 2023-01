Marquinhos, comme en 2022

Alors que ce 1er janvier était l'occasion pour Marquinhos de mettre 2022 derrière lui, le défenseur brésilien a encore montré un niveau inquiétant lors de la défaite face à Lens (3-1). Dur de tenir ses résolutions.

Quelques secondes après le décompte précédant le passage à la nouvelle année, les embrassades sous le gui, et la petite coupette de champagne qui va bien, Marquinhos a sûrement dû souffler à ses proches, tel un chef d’État, que 2023 sera meilleur que 2022. À la peine depuis le printemps dernier, le défenseur brésilien a passé une sale année. En ce premier de l’an, sur la pelouse du dauphin lensois, le capitaine du PSG a encore enfilé son costume froissé de l’année passée et porte une grande part de responsabilité dans cette première défaite de la saison (3-1) . C’est le but de Loïs Openda qui a évidemment le mieux illustré toute la détresse du joueur parisien. Alors qu’il était revenu au niveau du Belge, il s'est complètement fait avoir dans sa propre surface et a taclé dans le vide, pas loin de finir sa course dans les vestiaires. Est-ce que le Marquinhos d'il y a encore quelques mois n’aurait pas mordu à la feinte et aurait rattrapé la bévue de Sergio Ramos ? Possible.Cette nouvelle contre-performance n’a rien d'un accident. Il y a encore quatre jours, il livrait une prestation mitigée, en ouvrant le score face à Strasbourg puis en égalisant contre son camp. Heureusement pour lui, le pétage de plombs de Neymar avait quelque peu caché sa défaillance. Quelques semaines plus tôt, il détournait une frappe de Bruno Petković dans ses propres filets puis envoyait son tir au but sur le poteau croate, synonyme d’élimination de lalors du Mondial au Qatar. Dans la lignée de son début de saison, déjà très faiblard. Difficile de mettre un élément déclencheur à ce déclin et cette spirale négative, mais le match retour face au Real Madrid en Ligue des champions en mars dernier, où il avait été coupable sur quasiment tous les buts espagnols, semble être un bon point de départ.Le départ de Thiago Silva à l’été 2020 devait lui permettre de prendre les clés du camion alors qu’il récupérait le brassard de capitaine de son compatriote franco-brésilien. Force est de constater qu’il n’a toujours pas su reprendre le flambeau d’un leadership pourtant contesté et associé à certaines des plus grosses désillusions de l’histoire du PSG. Depuis qu’il est le meneur de ce groupe, l’ancien de l’AS Roma a du mal à embrasser ses responsabilités. Pire : il semble avoir régressé, et se liquéfier à chaque moment tendu. D'autant plus qu'il n'a plus l'excuse de la défense à trois, qu'il avait du mal à intégrer, pour défendre son niveau actuel.Pour ne pas complètement l’accabler, Marquinhos n’a sûrement pas été le pire défenseur central parisien ce dimanche soir à Lens. Il faut dire qu'il est difficile de rendre une copie moins bonne que celle de Sergio Ramos, qui s'est fait avoir sur le premier but des Artésiens avant de se montrer complètement paumé sur le troisième pion des locaux lors duquel son compèrene pouvait pas faire grand-chose sur le coup., expliquait le capitaine francilien en conférence de presse en septembre dernier à propos de Ramos. Attention tout de même à ne pas trop s’en inspirer. Surtout que cette charnière peu reluisante devrait faire un bout de chemin ensemble étant donné que Presnel Kimpembe ne refoulera pas les terrains avant fin janvier.