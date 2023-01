Kylian Mbappé sort Paris du traquenard strasbourgeois

Buts : Marquinhos (14e) & Mbappé (90e+6, SP) pour Paris // Marquinhos (CSC, 51e) pour Strasbourg Expulsion : Neymar (62e) pour Paris

Poser le cuir à onze mètres de la cage, prendre son élan et une grosse inspiration, et envoyer la sphère au fond des ficelles. Ce geste, Kylian Mbappé l’a répété trois fois lors de la finale de la Coupe du monde, il y a dix jours. Autant dire que lorsque Gerzino Nyamsi a accroché le crack de Bondy dans la surface, à la 94e minute de ce PSG-Strasbourg alors que le score était d’un but partout, le Kyks s’est léché les babines et ne s’est pas fait prier. Buteur en toute fin de match pour effacer 90 minutes d’échec face à Matz Sels, l’attaquant français permet aussi à Paris de s’éviter des maux de tête, à l’issue d’un match bizarre et crispant, au cours duquel Paris a démarré avec une allure juvénile (El Chadaille Bitshiabu couloir gauche pour sa première titularisation pro, Hugo Ekitike devant), Marquinhos a ouvert le score, marqué contre son camp, puis s’est vu refuser le but de la victoire, et Neymar a récité son football avant de prendre deux cartons jaunes en 1 minute 20 et de quitter le stade avant même les dix dernières minutes. Sacrée reprise.

Thomasson du cœur

Pour clôturer un premier quart d’heure de bouchers seulement marqué par une percée de Nordi Mukiele (9e), un coup franc excentré à gauche a permis à Neymar – passeur avec une parabole parfaite – et Marquinhos – buteur de la tête aux six mètres – de sécher leurs larmes qataries, face à une défense alsacienne aux fraises (1-0, 14e). Pressé de retrouver les pelouses après sa déception du 18 décembre, Kylian Mbappé a ensuite pu allumer Sels avec plaisir, sans succès (25e, 29e). Peinant à exister dans la moitié francilienne, les Racingmen ont failli réussir le coup parfait quand Ludovic Ajorque, Adrien Thomasson et Kevin Gameiro ont accordé leurs violons, mais l’ancien Parisien a buté sur Gianluigi Donnarumma (30e) et Ajorque n’a pas redressé sa tête (39e). Le timide Ekitike, lui, a tricoté dans la surface (35e) ou manqué de tranchant sur un bon centre au cordeau de Mukiele (45e).

5 – Neymar a écopé de son 5e carton rouge depuis ses débuts en Ligue 1 en 2017/18, aucun joueur n’en a récolté plus sur cette période. Simulation. pic.twitter.com/zuzJOYjflX — OptaJean (@OptaJean) December 28, 2022

La Ligue 1 l’a appris avec les années : il faut toujours se méfier d’Adrien Thomasson. La preuve au retour des vestiaires où Paris, un peu trop tranquille, a été surpris par le poids plume savoyard, à l’interception sur une passe en retrait de Marco Verratti, à la percussion puis à l’allumage du centre-tir sur lequel Marquinhos a inscrit son deuxième but de la soirée (1-1, 51e). Mbappé a répondu, Mais Sels a encore répondu présent (54e). Piqué au vif, Ney a pris une biscotte pour avoir mis une tarte à Thomasson lors d’un duel (61e), puis s’est écroulé quelques secondes plus tard dans la surface… Et a donc filé à la douche après avoir mangé un deuxième jaune pour simulation (62e). Orphelin de son distributeur, Kyks a continué le travail (67e). Mais bizarrement, l’infériorité numérique parisienne a plus endormi le match qu’autre chose, à l’image d’un Mbappé incapable de conclure dans le temps additionnel (90e+1). Mais puisque l’ex-Monégasque a décidé que la frustration ne ferait plus partie de son vocabulaire, il s’est offert un dernier rush et a forcé la décision (2-1, 90e+6). Dommage, ça n’était plus Dibu Martínez en face.

PSG (4-3-1-2) : Donnarumma – Mukiele, Sergio Ramos, Marquinhos, Bitshiabu (Hakimi, 79e) – F. Ruiz, Verratti, Vitinha (Sarabia, 73e) – Neymar – Ekitike (Soler, 73e), Mbappé. Entraîneur : Christophe Galtier.

RCSA (4-3-1-2) : Sels – I. Doukouré, Nyamsi, Djiku, Perrin – Bellegarde, Prcić (Aholou, 65e), H. Diarra (I. Sissoko, 78e) – Thomasson – Gameiro (H. Diallo, 77e), Ajorque. Entraîneur : Julien Stéphan.