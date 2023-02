Lyon remet les gaz à Brest

Buts : Pereira Lage (29e) et Mounié (72e) pour le SB29 // Caqueret (21e), Cherki (32e), Lacazette (35e, SP) et Tetê (49e) pour l’OL

L’OL s’est fait un lifting de qualité pendant la trêve internationale.

Séduisant, captivant, mais aussi déséquilibré, l’Olympique lyonnais a proposé un visage inédit cette saison en allant chercher une victoire, premier pas vers la remontada, avec une farandole de buts sur la pelouse de Brest (2-4), ce mercredi. Rapidement mis à contribution (2e, 6e), Marco Bizot voit ses filets trembler dès la vingtième minute de jeu, moment choisi par Maxence Caqueret pour inscrire son premier but en Ligue 1 sur un service de son capitaine Alexandre Lacazette (0-1, 21e). L’égalisation, avec réussite, de Mathias Pereira Lage (1-1, 29e) n’annihile pas la volonté offensive de l’OL qui plante deux autres pions en trois minutes grâce, encore, à Caqueret, passeur pour Rayan Cherki (1-2, 32e) et à l’origine du penalty transformé par Lacazette (1-3, 35e).

Bien plus inspirés que durant toute la première partie de championnat, les Gones prennent un peu plus le large au retour des vestiaires sur un ballon millimétré de Karl Toko-Ekambi pour Tetê (1-4, 49e). À l’abri, les Rhodaniens lèvent un peu le pied, et à force de tenter (52e, 54e, 61e, 68e), les Bretons réduisent l’écart grâce à une belle tête de Steve Mounié (2-4, 72e). En vain, Brest reste scotché au dix-septième rang (13 points), et l’OL au huitième (24 unités)

Confirmation attendue dès dimanche face à Clermont pour les Gones.

Brest (4-3-3) : Bizot – Fadiga (Hérelle, 75e), Chardonnet, Brassier, Duverne – Camara (Magnetti, 67e), Belkebla, Pereira Lage (Slimani, 67e) – Del Castillo (Camblan, 84e), Mounié, Honorat (Dembélé, 76e). Entraîneur : Bruno Grougi.

Lyon (4-2-3-1) : Lopes – Kumbedi, Diomandé, Lukeba, Da Silva – Caqueret (Mendes, 81e), Tolisso (Lepenant, 58e) – Tetê (Dembélé, 81e) , Cherki (Faivre, 70e), Toko Ekambi – Lacazette. Entraîneur : Laurent Blanc.