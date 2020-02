MU violente Chelsea

Malchanceux et pas aidés par la vidéo ou les pépins physiques, les Blues se sont fait cogner à domicile par un Manchester United réaliste qui a frappé une fois par mi-temps et qui revient à trois points de la quatrième place squattée par Chelsea. Anthony Martial a marqué, N'Golo Kanté s'est blessé... et Olivier Giroud a rejoué !

Kanté pas là...

Youpi, Giroud est en vie !

Chelsea (4-3-3) : Caballero - James, Rudiger, Christensen (Zouma, 46e), Azpilicueta - Kanté (Mount, 12e), Jorginho, Kovačić - Willian, Pedro, Batshuayi (Giroud, 68e). Entraîneur : Lampard.



Manchester United (3-4-1-2) : De Gea - Bailly, Maguire, Shaw - Wan-Bissaka, Fred, Matić, Williams - Fernandes (Dalot, 92e) - Martial (Ighalo, 91e), James (Pereira, 80e). Entraîneur : Solskjær.

Par Florian Cadu

Une blessure musculaire, du sang, deux buts concédés, encore du sang, des actions loupées, toujours du sang, et un deuxième remplacement avant même la deuxième mi-temps. Voilà ce que retiendra Chelsea, de sa 26journée perdue devant Manchester United. La blessure musculaire ? Celle de Kanté, en début de rencontre. Les buts concédés ? Ceux de Martial et de Maguire, un par période. Les actions loupées ? Celles des joueurs de Lampard, et pas uniquement de Batshuayi, qui ont aussi eu deux réalisations refusées par la VAR. Et le sang ? Celui du nez de Christensen abîmé par le coude de l'attaquant français, symbole de la sale soirée desqui se sont fait violemment bouger en dépit d'une domination pendant une heure. Le sang, oui, qui a empêché le défenseur de voir son ennemi s'envoler pour ouvrir le score. Ce même sang qui l'a obligé à céder sa place, à l'entracte. Ce sang qui a la couleur du maillot habituel des, à désormais trois petits points de la quatrième place squattée par les Londoniens.Quand une équipe perd son homme à tout faire après même pas un quart d'heure, ça ne sent franchement pas bon pour elle. Surtout quand ce garçon s'appelle Kanté, blessé ce lundi soir au bout de dix minutes et remplacé par Mount. La maxime est bien connue : un seul être vous manque, et tout est dépeuplé. À Stamford Bridge, un seul milieu s'absente et tout est compliqué. Malgré les occasions de James (frappe à côté), Willian (qui ne trouve pas Batshuayi) ou encore Batshuayi (deux tirs non cadrés)...Forcément, Manchester en profite. Incapables de marquer lors de leurs trois derniers matchs de championnat, lesne font pas la passe de quatre (observée, pour la dernière fois, en avril 1989) puisqu'ils ouvrent le score juste avant la pause par Martial pour la seule tentative cadrée de la première période. Le Français, qui comme Fred a déjà eu une opportunité quelques instants plus tôt, place un coup de tête parfait qui fait vibrer les filets de Caballero. Au marquage ? Christensen, pas remis du coup de coude saignant que vient de lui infliger... Martial, sur l'action précédente.Encore dans les vapes, Christensen ne revient pas sur le terrain. Son remplaçant, Zouma, ne tarde pas à se mettre en valeur. D'abord avec une volée sur un centre de Williams synonyme d'égalisation... refusée par la VAR, pour une poussette. Puis avec un tacle sévère sur Martial, afin de venger son concurrent et partenaire sorti à la pause. Les esprits s’échauffent, les mains se bousculent, et le public en oublierait presque la domination pas récompensée deencore stoppés par Wan-Bissaka sur un ballon dangereux d'Azpilicueta.C'est alors que MU frôle le break, avec un poteau touché par l'excellent Fernandes. Le tournant de la partie ? Que dalle, puisque Maguire se charge dans la foulée de mettre fin au suspense sur un corner de... Fernandes. Très mécontent, Lampard réagit en balançant une cartouche qu'il n'utilise jamais : Giroud, invisible sous le maillot bleu depuis le 30 novembre 2019. Presque une bonne idée, vu que le champion du monde croit réduire la marque d'une tête plongeante après une nouvelle occasion gâchée par Kovačić. Sauf qu'encore une fois, la vidéo refuse la mini-joie des locaux pour un micro-hors-jeu. Et après un ultime geste offensif d'Azpilicueta arrêté par De Gea ou un poteau de Mount, United revient donc à trois points de Chelsea, quatrième. De quoi se faire du mauvais sang...