Manchester United s'arrache à Norwich

Norwich (4-3-3) : Krul - Aarons, Hanley (Sørensen, 21e), Kabak, Giannoulis - Rupp (Lees-Melou, 76e), Gilmour, McLean - Płacheta (Cantwell, 70e), Pukki, Sargent. Entraîneur : Dean Smith.



Manchester United (4-2-2-2) : de Gea - Dalot, Lindelöf (Bailly, 74e), Maguire, Telles - McTominay, Fred - Sancho (Greenwood, 67e), Fernandes (Van de Beek, 88e) - Ronaldo, Rashford. Entraîneur : Ralf Rangnick.

À défaut d'être guéri, Manchester United enchaîne les bons résultats.Invaincu depuis six matchs toutes compétitions confondues, ce qui coïncide avec le départ d'Ole Gunnar Solskjær , Manchester United a de nouveau gratté une victoire étriquée à Carrow Road sur la pelouse de Norwich (0-1).Opposés à la lanterne rouge de Premier League, lesse créent quelques opportunités en première période, mais Alex Telles trouve la barre transversale sur coup franc (14), tandis que Cristiano Ronaldo (38) et Harry Maguire (45) butent sur Tim Krul. Les hommes de Ralf Rangnick prennent finalement les devants sur un penalty obtenu et transformé par l'inévitable CR7, son treizième but en dix-huit matchs depuis son retour dans le Nord-Ouest de l'Angleterre.Mais même face à la pire attaque du championnat (huit buts inscrits en seize journées), MU parvient à se faire peur en fin de rencontre. Au-delà de l'énorme loupé de CR7 devant les cages de Krul (86), le sursaut d'orgueil desoblige De Gea à briller devant Teemu Pukki (57) et Ozan Kabak (77) afin de signer son 200clean sheet en Premier League et confirmer sa grande forme depuis le début de la saison. Et quand ce n'est pas le gardien espagnol, c'est Éric Bailly qui joue les sauveteurs devant Billy Gilmour (82) et sécurise les trois points pour Manchester United qui repasse cinquième au classement, un point devant Arsenal (27 contre 26).CR7 et de Gea, les Batman et Robin de Manchester.